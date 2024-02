Supreme Aktie: Das steckt hinter den tollen Zahlen

Der Relative Strength Index, auch bekannt als RSI, zeigt die Bewegungen von Aktienkursen innerhalb von 7 Tagen an, indem er die Aufwärtsbewegungen auf die Anzahl der Bewegungen in Bezug setzt. Die Normspanne reicht von 0 bis 100, und der RSI der Supreme liegt bei 57,14, was als "Neutral" betrachtet wird, da die Situation weder überkauft noch -verkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 33, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird daher für diese Kategorie die Einstufung "Neutral" vergeben.

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde zuletzt überwiegend positiv über die Aktie von Supreme diskutiert, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung des Anleger-Sentiments führt.

Bei der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Supreme derzeit bei 110,98 GBP. Der Aktienkurs selbst liegt bei 129 GBP, was einem Abstand von +16,24 Prozent entspricht. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei +10,53 Prozent, was ebenfalls als "Gut"-Signal gewertet wird. Insgesamt ergibt sich daher bei der technischen Analyse die Bewertung "Gut".

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Supreme-Aktie langfristig als "Gut" eingestuft. Es liegen 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Bewertungen vor, und das Kursziel der Analysten wird bei 205 GBP angesiedelt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung von "Gut" für die Aktie.