Supreme Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Die Supreme-Aktie wird von Analysten derzeit positiv bewertet. In den letzten zwölf Monaten erhielt sie eine "Gut"-Bewertung. Im Vergleich zur letzten Kursprognose der Analysten (205 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 91,59 Prozent, was die "Gut"-Empfehlung bestätigt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Supreme-Aktie in den letzten 7 Tagen überkauft war, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt jedoch keine Über- oder Unterbewertung, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten Wochen gab es keine signifikante Veränderung im Sentiment und Buzz rund um Supreme in den sozialen Medien. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung.

Die Anlegerdiskussionen zu Supreme waren in den letzten zwei Wochen neutral. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt. Somit erhält die Aktie insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.

Insgesamt wird die Supreme-Aktie von Analysten und Anlegern derzeit neutral bewertet.