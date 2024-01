Supreme Aktie: Das ist Wahnsinn!

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf Supreme ist insgesamt sehr positiv, wie aus den Diskussionen in den letzten zwei Wochen hervorgeht. Dies spiegelt sich in den Aussagen und Meinungen wider, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu gewinnen. Es zeigte sich, dass in den Diskussionen in den letzten Tagen vor allem positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung des Titels führte. Die Anleger-Stimmung wird daher insgesamt als "Gut" bewertet.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der aktuelle Kurs von 120 GBP für Supreme eine Entfernung von +11,2 Prozent vom GD200 (107,91 GBP), was ein positives Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 108,98 GBP, was einem Abstand von +10,11 Prozent entspricht. Somit wird der Kurs insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Analysten haben in den letzten 12 Monaten insgesamt eine positive Einschätzung für Supreme abgegeben, nämlich 1-mal die Bewertung "Gut" und 0-mal die Bewertung "Neutral" oder "Schlecht". Das langfristige Rating des Titels wird daher als "Gut" eingestuft. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, jedoch erwarten die Analysten eine Kursentwicklung von 70,83 Prozent mit einem mittleren Kursziel von 205 GBP, was ebenfalls als positive Einschätzung betrachtet wird.

Die weichen Faktoren, wie das Sentiment und der Buzz rund um die Aktie, spielen ebenfalls eine Rolle bei der Einschätzung. Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in den sozialen Medien zeigen sich jedoch als neutral, was zu einer insgesamt neutralen Bewertung von Supreme führt.