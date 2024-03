Supreme Aktie: Was ist jetzt zu tun!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Stimmungsindikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien stand zuletzt die Aktie von Supreme im Fokus der Diskussionen, wobei ausschließlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt beschäftigte sich in den vergangenen Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Supreme, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes bei Supreme festgestellt werden. Dies führt zu einer "Neutral"-Bewertung. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion und die Veränderung der Anzahl der Beiträge konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die technische Analyse zeigt, dass die Supreme derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs (GD200) liegt bei 112,32 GBP, während der Kurs der Aktie bei 117,5 GBP um +4,61 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Auch der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) von 118,26 GBP führt zu einer "Neutral"-Bewertung.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass die Aktie der Supreme in den vergangenen zwölf Monaten insgesamt mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen versehen wurde. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung als "Gut". Das Kursziel für die Aktie der Supreme liegt im Mittel bei 205 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 74,47 Prozent bedeutet und somit zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" führt.