Supreme Aktie: Der Knaller!

Die technische Analyse der Supreme-Aktie zeigt, dass sich das Wertpapier aktuell in einem Aufwärtstrend befindet. Dies wird durch den 50- und 200-Tages-Durchschnitt bestätigt. Der längerfristige Durchschnitt der letzten 200 Handelstage liegt bei 107,14 GBP, während der letzte Schlusskurs bei 114 GBP liegt, was einer Abweichung von +6,4 Prozent entspricht. Auch der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt von 107,78 GBP liegt unter dem letzten Schlusskurs (+5,77 Prozent). Auf Basis dieser trendfolgenden Indikatoren erhält die Supreme-Aktie eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist jedoch besonders negativ, basierend auf den Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen. Negative Themen dominierten die Diskussionen, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysten bewerten die Supreme-Aktie hingegen positiv, mit einer durchschnittlichen Kursprognose von 205 GBP, was einem Aufwärtspotenzial von 79,82 Prozent entspricht. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung in diesem Abschnitt der Analyse.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Supreme. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung aufgrund der Intensität der Diskussionen.

Insgesamt wird die Supreme-Aktie auf Basis der verschiedenen Bewertungsfaktoren mit einer "Gut"-, "Schlecht"- und "Neutral"-Bewertung bewertet.