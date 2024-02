Das gibt’s ja gar nicht, Dais Analytic?

Der Relative Strength Index (RSI) für die Dais-Aktie liegt bei 50, was auf eine neutrale Situation hinweist. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt mit einem Wert von 51 eine neutrale Situation an. Daher wird die Dais-Aktie insgesamt als "Neutral" eingestuft.

Die Diskussionen in den sozialen Medien über Dais zeigen, dass in den letzten Tagen überwiegend neutrale Themen angesprochen wurden, ohne deutliche positive oder negative Ausschläge. Basierend auf diesen Einschätzungen und Stimmungen wird das Unternehmen als "Neutral" bewertet.

Auch die Sentiment- und Buzz-Analyse ergibt ein neutrales Bild. Es gab in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen in der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz über die Aktie. Daher erhält Dais in dieser Hinsicht ebenfalls ein "Neutral"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Dais-Aktie mit 0,015 USD 50 Prozent unter dem GD200 (0,03 USD) liegt, was auf ein "Schlecht"-Signal hinweist. Auch der GD50, der einen Kurs von 0,02 USD aufweist, deutet mit einem Abstand von -25 Prozent auf ein "Schlecht"-Signal hin. Somit wird der Kurs der Dais-Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.