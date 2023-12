Supreme Aktie: Dass es tatsächlich NOCH besser werden könnte …

Die Stimmung unter den Anlegern in Bezug auf die Supreme-Aktie ist insgesamt negativ. Dies ergibt sich aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen, die wir analysiert haben, um zusätzliche Einsichten zu gewinnen. Es wurde festgestellt, dass in jüngster Zeit vor allem negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Supreme-Aktie in den letzten 7 Tagen liegt bei 52, was auf eine neutrale Bewertung hindeutet. Ebenso ergibt die Betrachtung des RSI auf 25-Tage-Basis einen Wert von 42,19, was ebenfalls als neutral eingestuft wird. Somit ergibt sich insgesamt eine neutrale Bewertung basierend auf dem RSI für Supreme.

Die Analyse der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass es in den letzten Monaten keine signifikante Veränderung in der Anlegerstimmung gab, was zu einer neutralen Bewertung führt. Ebenso ergibt die Betrachtung der Diskussionsintensität, dass keine signifikante Veränderung in der Beachtung der Aktie durch die Anleger festzustellen ist, was erneut zu einer neutralen Bewertung führt.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für Supreme abgegeben, wovon eine als "Gut" eingestuft wurde. Es gab keine neuen Bewertungen im letzten Monat. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 205 GBP für die Aktie, was einem Aufwärtspotenzial von 79,82 Prozent entspricht, wird die Aktie von den Analysten als "Gut" empfohlen.

Insgesamt erhält die Supreme-Aktie somit eine "Gut"-Bewertung basierend auf den Analysteneinschätzungen.