Supplyetwork Aktie: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Die Stimmung und die Kommunikationsfrequenz spielen eine wichtige Rolle bei der Bewertung einer Aktie in den sozialen Medien. Im Fall von Supply Network gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen in der Stimmungslage, daher wird die Aktie als "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz hat sich nicht wesentlich verändert, was zu einer Gesamtbewertung von "Neutral" führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 17,57 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt um 8,21 Prozent über dem aktuellen Kurs, was ebenfalls zu einer "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung bei Supply Network in den sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Die Diskussionen der letzten beiden Wochen zeigen, dass überwiegend positive Themen im Mittelpunkt standen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass Supply Network weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Insgesamt wird die Aktie von Supply Network basierend auf der Stimmung, der technischen Analyse und dem RSI mit einem "Neutral"-Rating bewertet.