Supplyetwork Aktie: Das hat man vor kurzer Zeit nicht erwartet …

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder als RSI25 für 25 Tage) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenbereich von 0 bis 100. Der RSI für Supply Network liegt bei 56, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25 beträgt 40,21, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt ergibt sich daher ein Rating für Supply Network als "Neutral".

Die technische Analyse zeigt, dass der Kurs von Supply Network mit 15,53 AUD aktuell um +3,33 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie als "Gut" eingestuft, da die Distanz zum GD200 bei +9,37 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Gut" bewertet.

Bei der Betrachtung weicher Faktoren wie dem Sentiment und Buzz im Netz, ergibt sich für Supply Network eine Einschätzung als "Neutral". Die Diskussionsintensität im Netz zeigt lediglich die übliche Aktivität und die Rate der Stimmungsänderung bleibt gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Supply Network in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt eher neutral. In den vergangenen beiden Wochen waren jedoch überwiegend positive Themen bei den Diskussionen präsent, was zu einer Gesamteinschätzung als "Gut" für die Anleger-Stimmung führt. Somit ergibt sich insgesamt eine Einschätzung als "Gut" für die Anleger-Stimmung bei Supply Network.