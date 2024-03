Supplyetwork Aktie: Reagiert die Aktie?

Die Aktie von Supply Network wurde in Bezug auf die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum analysiert. Die Ergebnisse deuten auf eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen und entspricht ebenfalls einer "Neutral"-Einstufung. Insgesamt wird Supply Network daher in diesem Punkt als "Neutral" eingestuft.

Darüber hinaus haben Analysten die Stimmung in sozialen Medien bewertet und festgestellt, dass die Kommentare überwiegend positiv waren. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden vor allem positive Themen rund um Supply Network diskutiert, was zu einer Einstufung der Aktie als "Gut" in Bezug auf die Stimmung führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt einen Wert von 85,42 für den RSI7 und einen Wert von 44,77 für den RSI25. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung für den RSI7 und einer "Neutral"-Einstufung für den RSI25, was insgesamt zu einem "Schlecht"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

In Bezug auf die technische Analyse verläuft die 200-Tage-Linie der Supply Network-Aktie bei 15,39 AUD, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der Aktienkurs selbst liegt bei 17,44 AUD, was einer Differenz von +13,32 Prozent entspricht. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage zeigt sich eine Differenz von +3,07 Prozent, was zu einem "Neutral"-Signal führt. Insgesamt lautet der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume daher "Gut".