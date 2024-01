Supplyetwork Aktie: Hier wird sich nicht viel verändern

Weitere Suchergebnisse zu "Getlink":

Das Internet kann die Stimmung verstärken oder sogar umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderungen führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. Laut Supply Network haben wir eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt und bewerten dies als "Neutral". Die Rate der Stimmungsänderung hat sich in diesem Zeitraum kaum verändert, daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral" für das langfristige Stimmungsbild.

Der Relative Strength Index (RSI) ermöglicht es, festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI für die Supply Network-Aktie beträgt derzeit 29, was bedeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist, und daher vergeben wir ein "Gut"-Rating. Der RSI der letzten 25 Handelstage ergänzt diese Analyse um eine längerfristigere Betrachtung und führt zu einer Einstufung als "Neutral". Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating für Supply Network.

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage in den letzten Tagen überwiegend positiv. Anleger haben sich verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Supply Network unterhalten, was zu einer insgesamt positiven Bewertung der Aktie führt.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs ergibt ebenfalls eine positive Bewertung für Supply Network. Der GD200 des Wertes verläuft bei 14,48 AUD, während der Kurs der Aktie bei 16,63 AUD liegt, was einer Abweichung von +14,85 Prozent entspricht. Auch der GD50 weist mit einem gleitenden Durchschnittskurs von 15,33 AUD und einer Abweichung von +8,48 Prozent auf ein "Gut"-Rating hin. Insgesamt ergibt sich daher eine positive Bewertung für die Aktie.

Insgesamt zeigt die Analyse ein überwiegend positives Bild für die Supply Network-Aktie und deutet auf eine positive Entwicklung hin.