Supplyetwork Aktie: Anleger werden sich richtig freuen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Supply Network betrachten wir den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 48,47 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird, da sie weder überkauft noch überverkauft ist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 40,58 im neutralen Bereich, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Anleger-Stimmung bei Supply Network ist insgesamt besonders positiv, wie aus den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien hervorgeht. In den vergangenen Wochen dominierten vor allem positive Themen die Diskussionen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien konnten in den letzten vier Wochen bei Supply Network nicht ausgemacht werden. Daher wird die Aktie in dieser Hinsicht ebenfalls mit "Neutral" bewertet.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage um 17,57 Prozent vom aktuellen Kurs abweicht, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage weist mit einem Wert von +8,21 Prozent eine positive Abweichung auf, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.