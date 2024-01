Supernus Aktie: Das sollte jeder wissen!

Supernus Aktie erhält gemischte Bewertungen in der Analyse

Der Aktienkurs von Supernus verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von -26,35 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Arzneimittel"-Branche im Durchschnitt um 8,79 Prozent, was zu einer Underperformance von -35,14 Prozent für Supernus führte. Auch im "Gesundheitspflege"-Sektor lag die Rendite mit 16,85 Prozent höher als bei Supernus, die mit einer Unterperformance von 43,2 Prozent unter dem Durchschnittswert abschnitt. Dies führte zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Eine technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Supernus-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 30,78 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 27,43 USD deutlich darunter liegt (Unterschied -10,88 Prozent), was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Analyse auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt jedoch eine "Neutral"-Bewertung, da der gleitende Durchschnitt bei 26,8 USD liegt, was einem Unterschied von +2,35 Prozent entspricht.

In Bezug auf Dividenden schüttet Supernus derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung für die Supernus-Aktie ist hingegen positiv, mit einem "Gut"-Rating basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 47 USD, was einem Aufwärtspotenzial von 71,35 Prozent entspricht. Insgesamt erhält Supernus daher eine gemischte Bewertung in der Analyse.