Supernus Aktie: Das gab es noch nie!

Die Supernus-Aktie wird derzeit sowohl technisch als auch fundamental bewertet. In Bezug auf die technische Analyse wird der gleitende Durchschnitt als Indikator verwendet, um den Auf- oder Abwärtstrend einer Aktie zu bestimmen. Der 200-Tage-Durchschnitt für die Supernus-Aktie beträgt derzeit 30,94 USD, was deutlich unter dem letzten Schlusskurs von 28,94 USD liegt. Daher erhält die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung auf der längerfristigen Analysebasis. Auf der anderen Seite liegt der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt bei 26,5 USD, was über dem letzten Schlusskurs liegt und somit zu einer "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Supernus-Aktie auf Basis trendfolgender Indikatoren mit einem "Neutral"-Rating versehen.

In Bezug auf die Analysteneinschätzung wird die Aktie von den Analysten insgesamt als "Gut" bewertet, basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotential von 62,4 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht.

Im Bereich der fundamentalen Analyse gilt die Aktie von Supernus als unterbewertet, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 75,51 insgesamt 28 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt im Segment "Arzneimittel". Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung aus fundamentaler Sicht.

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Supernus derzeit niedrigere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt, was zu einer "Schlecht"-Einstufung führt.