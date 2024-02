Supernus Aktie: Bitte unbedingt beachten

Mit einem aktuellen Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 75,51 liegt die Aktie von Supernus unter dem Branchendurchschnitt von 114,2 Prozent in der Arzneimittelbranche. Aufgrund dieser Kennzahl wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf der Grundlage fundamentaler Kriterien.

In Bezug auf die technische Analyse liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Supernus-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 29,44 USD. Der letzte Schlusskurs von 28,14 USD weicht somit um -4,42 Prozent ab, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (28,01 USD) zeigt mit einem letzten Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt von +0,46 Prozent ebenfalls eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält die Supernus-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength-Index (RSI) der Supernus liegt bei 47,07, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 51,28 und deutet ebenfalls auf eine "Neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Gesamteinschätzung anhand des RSI.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen neutral. Während an einem Tag die Diskussion hauptsächlich von positiven Themen geprägt war, überwog an drei Tagen die negative Kommunikation. Insgesamt unterhielten sich die Anleger in den vergangenen Tagen verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Supernus. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit "Schlecht". Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Schlecht"-Einschätzung.