Supernova Partners Acquisition Company II Aktie: Das ist einfach klasse!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, das verwendet wird, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Die 7-Tage-Betrachtung des RSI für Rigetti Computing zeigt aktuell einen Wert von 70,05 Punkten, was darauf hinweist, dass die Aktie momentan überkauft ist. Auf 25-Tage-Basis liegt der RSI bei 54,32, was darauf hindeutet, dass Rigetti Computing hier weder überkauft noch -verkauft ist.

Die charttechnische Entwicklung der Rigetti Computing-Aktie wird anhand des gleitenden Durchschnitts betrachtet. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage beträgt 1,23 USD, während der letzte Schlusskurs bei 0,985 USD liegt, was einer Differenz von -19,92 Prozent entspricht. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt, mit einer Differenz von -8,8 Prozent. Aufgrund dieser Werte wird die Aktie in der charttechnischen Analyse als "Schlecht" bewertet.

Die Analysteneinschätzung für Rigetti Computing auf langfristiger Basis ist insgesamt positiv. Von insgesamt 18 Analysten wird die Aktie als "Gut"-Titel eingestuft, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 4 USD. Auf Basis dieser Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Gut" vergeben.

Die Anleger-Stimmung bei Rigetti Computing in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. In den vergangenen Tagen standen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was dazu führt, dass die Einschätzung der Anleger-Stimmung insgesamt als "Gut" bewertet wird.