Supernova Partners Acquisition Company II Aktie: Kursausbruch – aber in welche Richtung?

In den letzten vier Wochen konnte bei Rigetti Computing eine Verbesserung des Stimmungsbildes in den sozialen Medien festgestellt werden. Dies spiegelt sich auch in der erhöhten Kommunikationsfrequenz wider, was zu einer positiven Bewertung der Aktie führt. Die 200-Tage-Linie der Rigetti Computing verläuft derzeit bei 1,34 USD, was ebenfalls als positiv bewertet wird, da der Aktienkurs mit 1,52 USD einen Abstand von +13,43 Prozent aufgebaut hat. Auch im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage schneidet die Aktie mit einem Niveau von 1,13 USD und einer Differenz von +34,51 Prozent positiv ab.

Der Relative Strength-Index zeigt ebenfalls eine neutrale Einstufung für die Rigetti Computing-Aktie, wobei sowohl der RSI7 mit einem Wert von 36,08 als auch der RSI25 mit einem Wert von 36,77 diese Einschätzung stützen.

Zusätzlich wurden in den letzten zwei Wochen überwiegend positive Bewertungen von privaten Nutzern in den sozialen Medien abgegeben, was das positive Stimmungsbild weiter unterstreicht. Insgesamt wird daher die Anleger-Stimmung als positiv bewertet, was zu einer insgesamt guten Einstufung führt.