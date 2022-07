Superna von der Hyundai Motor Group stellt auf der Farnborough International Airshow 2022 ein eVTOL-Fahrzeugkabinenkonzept vor

Washington und Farnborough, Vereinigtes Königreich (ots/PRNewswire) -Erste Details darüber, wie die Hyundai Motor Group umfassende Mobilitätskompetenzen integriert, um kommerzielle Stadt- und Regionalflugzeuge und den dazugehörigen Markt zu entwickelnSupernal (das Unternehmen) stellte heute auf der Farnborough International Airshow sein erstes eVTOL-Fahrzeugkabinenkonzept vor und gab damit einen ersten Einblick in die Art und Weise, wie die Hyundai Motor Group (der Konzern) automobile Fähigkeiten integriert, um den Markt für fortschrittliche Luftmobilität (Advanced Air Mobility, AAM) zu entwickeln.Supernal arbeitete mit den Designstudios der Gruppe zusammen, um das Kabinenkonzept zu entwickeln, während das Unternehmen daran arbeitet, sein eVTOL-Fahrzeug für die kommerzielle Nutzung in den Vereinigten Staaten ab 2028 zu zertifizieren - und kurz danach auch in der EU und Großbritannien. Über das Fahrzeug hinaus arbeitet Supernal mit externen Partnern und den mehr als 50 Tochtergesellschaften der Gruppe zusammen, die in den Bereichen Automobile, Autoteile, Bauwesen, Robotik und autonomes Fahren tätig sind, um die umfassende AAM-Wertschöpfungskette verantwortungsvoll mitzugestalten.„Damit sich Advanced Air Mobility zu einem weit verbreiteten Verkehrsmittel entwickeln kann, muss jedes Detail - von der Erfahrung der Passagiere bis hin zu Vorschriften und Infrastruktur - von Anfang an berücksichtigt werden und ineinander greifen", sagte Jaiwon Shin, Präsident der Hyundai Motor Group und CEO von Supernal. „Supernal nutzt die Mobilitätskapazitäten der Hyundai Motor Group und investiert im Vorfeld Zeit und Ressourcen, um sicherzustellen, dass die Branche in den kommenden Jahrzehnten die Massen erreichen und ihr großes Potenzial ausschöpfen kann."Automobiles Design nutzbar machenSupernal's Kabinenkonzept mit fünf Sitzen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3596441-1&h=1820389921&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3596441-1%26h%3D157529802%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fyoutu.be%252FJ0MzRAdj4kA%26a%3Dfive-seat%2Bcabin%2Bconcept&a=Kabinenkonzept+mit+f%C3%BCnf+Sitzen) gibt Aufschluss darüber, wie das Unternehmen Designprozesse und Materialien aus dem Automobilbereich einsetzt und dabei die höchsten Sicherheitsstandards der kommerziellen Luftfahrt erfüllt, um das Fluggasterlebnis und das Preisniveau des AAM zu optimieren. Das Design verkörpert die Philosophie der Biomimikry - in diesem Fall ein Schmetterling - und die Säulen des Unternehmens: Sicherheit vor allem, menschenzentriertes Design und Umweltverantwortung.„Supernal arbeitet mit den besten Automobilkonstrukteuren der Hyundai Motor Group zusammen, um unser eVTOL-Fahrzeug so zu entwickeln, dass es herstellbar ist und von der breiten Öffentlichkeit angenommen wird", fügte Shin hinzu. „Wir nehmen uns die Zeit, um ein sicheres, leichtes kommerzielles eVTOL zu entwickeln, das unseren zukünftigen Passagieren die Sicherheit und den Komfort bietet, den sie in ihren eigenen Autos finden."Das Team aus Ingenieuren und Designern nutzte den reduktiven Designansatz der Automobilindustrie, um die leichte Innenkabine aus geschmiedeter Kohlefaser zu gestalten. Ergonomisch geformte Sitze bieten eine kokonartige Umgebung für die Fahrgäste. Ausklappbare Sitzkonsolen ahmen die Mittelkonsolen von Autos nach und bieten eine Ladestation und ein Staufach für persönliche Gegenstände. In die Kabinentüren und Sitzlehnen integrierte Haltegriffe erleichtern das Ein- und Aussteigen. Eine Kombination von Beleuchtungselementen - darunter Oberlichter, die von Auto-Sonnendächern inspiriert sind - passt sich den verschiedenen Flugphasen an, um einen "Lichttherapie"-Effekt zu simulieren. Das Kabinenlayout basiert auf der Innovation des Automobilbaus mit einer minimierten Trennwand, die eine großzügige Kopffreiheit und eine Vielzahl von Funktionen ermöglicht.Das Kabinenkonzept setzt auf Nachhaltigkeit und verwendet Materialien wie fortschrittliche, recycelbare, kohlenstofffaserverstärkte Thermoplaste, langlebiges Leder auf Pflanzenbasis, recycelte Kunststoffgewebe und Hölzer aus verantwortungsvollen Quellen. Für den Sitzrahmen wird ebenfalls überschüssiges Rohmaterial aus dem Herstellungsprozess der Flugzeugzelle verwendet.„Das Supernal eVTOL-Fahrzeug basiert auf der Kompetenz der Hyundai Motor Group und den Fähigkeiten erfahrener Automobildesigner, die es uns ermöglicht haben, ein neues Luftmobilitätskonzept zu entwickeln, das nicht nur sicher und rational, sondern auch hoch emotional ist", sagte Luc Donckerwolke, Chief Creative Officer der Hyundai Motor Group.Entwicklung der Luftmobilität über die städtischen Märkte hinausDie Gruppe nutzt ihre umfassenden Kompetenzen in den Bereichen Mobilität und Mobilitätsförderung, um eine Familie von elektrischen Luftfahrzeugen sowie die dazugehörige Wertschöpfungskette zu entwickeln.Ergänzend zu dem batteriebetriebenen eVTOL-Fahrzeug von Supernal mit Sitz in den USA, das ab 2028 für innerstädtische Passagierflüge eingesetzt werden soll, entwickelt der in Korea ansässige Geschäftsbereich der Gruppe (der Geschäftsbereich), der sich auf die regionale Luftmobilität konzentriert, ein wasserstoffbetriebenes Mittelklassefahrzeug für regionale Fracht- und Passagierflüge (von Stadt zu Stadt). Die Division plant, ihr Wasserstofffahrzeug in den 2030er Jahren in Betrieb zu nehmen.Supernal und die Division arbeiten mit den Innovationsteams der Gruppe auf der ganzen Welt zusammen, um einen robusten, qualitativ hochwertigen AAM-Fertigungsprozess zu entwickeln, mit dem in den kommenden Jahrzehnten elektrische Luftfahrzeuge in großem Maßstab und zu einem zunehmend erschwinglichen Preis produziert werden können.„Die Hyundai Motor Group arbeitet daran, die Synergien zwischen den hohen Fertigungskapazitäten der Automobilindustrie und den hohen Zertifizierungsstandards der Luft- und Raumfahrt zu nutzen, um die Grundlage für den alltäglichen Einsatz von Passagier- und Frachtflugzeugen zu schaffen", sagte Shin.2022 Farnborough International AirshowDas eVTOL-Fahrzeugkabinenkonzept von Supernal ist auf der Farnborough International Airshow zu sehen (Ausstellungshalle 1, Stand 1307). Klicken Sie hier um die Aktivitäten des Unternehmens vor Ort zu verfolgen. Klicken Sie hier, um die Pressemappe des Unternehmens pressemappe.Informationen zu SupernalSupernal (Su·per·nal) ist ein in den USA ansässiger Mobilitätsdienstleister, der es sich zum Ziel gesetzt hat, die Art und Weise, wie sich Menschen bewegen, verbinden und leben, neu zu definieren. Wir entwickeln ein Advanced Air Mobility eVTOL-Fahrzeug und arbeiten daran, das unterstützende Ökosystem verantwortungsvoll mitzugestalten und es in bestehende Transitmöglichkeiten zu integrieren. Als Teil der Hyundai Motor Group sind wir sowohl eine neue Firma als auch ein etabliertes Unternehmen. Wir wollen unsere Tradition in der Automobilherstellung nutzen, um Advanced Air Mobility für die breite Masse zugänglich zu machen. Besuchen Sie www.supernal.aero für weitere Informationen und folgen Sie uns auf Twitter und LinkedIn.Über Hyundai Motor GroupDie Hyundai Motor Group ist ein globales Unternehmen, das eine Wertschöpfungskette geschaffen hat, die auf Mobilität, Stahl und Bauwesen sowie auf Logistik, Finanzen, IT und Service basiert. Zu den Mobilitätsmarken des Konzerns, der weltweit rund 250.000 Mitarbeiter beschäftigt, gehören Hyundai, Kia und Genesis. Mit kreativem Denken, kooperativer Kommunikation und dem Willen, sich jeder Herausforderung zu stellen, streben wir nach einer besseren Zukunft für alle. Weitere Informationen über die Hyundai Motor Group finden Sie hier: www.hyundaimotorgroup.com.Supernal Kontakte: Jennifer Darlandjennifer.darland@supernal.aero (mailto:jennifer.darland@supernal.aero)Andre Carteracarter@supernal.aero (mailto:acarter@supernal.aero)