Supermicro stellt ARM-basierte Server mit Ampere® Altra®- und Ampere Altra® Max-Prozessoren für cloud-native Anwendungen vor

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Leistungsoptimierte Server der Supermicro MegaDC-Familie, gepaart mit Ampere® Altra®- und Altra® Max-CPUs, senken die Betriebskosten durch innovative ArchitekturSupermicro (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud, KI/ML, Storage und 5G/Edge, kündigt eine erweiterte Produktlinie mit einer aufregenden neuen ARM-basierten Serverreihe als Teil der MegaDC-Familie an. Mit den Ampere Altra®- und Ampere Altra® Max-Prozessoren nutzt die Mt. Hamilton-Plattform ein einziges, einheitliches Motherboard-Design und zielt auf cloud-native Anwendungen wie Cloud Gaming, Video-on-Demand, CDN, IaaS, Datenbanken, Object-Storage, dichte VDI- und Telco-Edge-Lösungen (Distributed Unit und Centralized Unit). Darüber hinaus erfüllen die neuen Server mehrere Ziele für Cloud-native Workloads, insbesondere die Bereitstellung einer hohen Leistung pro Watt bei der Ausführung von skalierbaren Workloads und solchen, die eine sehr geringe Latenzzeit erfordern.„Supermicro erweitert seine Produktpalette durch die Einführung von ARM-basierten Servern mit den Ampere Altra- und Altra Max-CPUs", erklärte Ivan Tay, SVP für Produktmanagement bei Supermicro. „Durch die Erweiterung unserer bereits umfangreichen Server-Produktlinie haben unsere Kunden noch mehr Auswahlmöglichkeiten für ihre spezifischen Workloads. Mit unserem Building-Block-Solutions-Ansatz können wir schnell optimierte Anwendungsserver für Kunden weltweit anbieten."Die MegaDC ARM-basierten Produktlinien von Supermicro verwenden ein Building-Block-Design, das ein Motherboard mit einem einzigen Sockel in Verbindung mit einer Ampere Altra- oder Altra Max-CPU mit bis zu 128 Kernen pro Server (die derzeit höchste Kernzahl in der Serverbranche), bis zu 4 TB DDR4-Speicher und ein modulares Design mit beispiellosen Optionen für maximale E/A, PCIe und Speicher bietet.Die MegaDC-Produktlinie von Supermicro umfasst eine Reihe von Servern mit einer einzelnen Ampere Altra- oder Altra Max-CPU, in einem 1U oder 2U Formfaktor, mit bis zu vier doppelt so breiten GPUs oder bis zu 24 x 2,5"-U.2-NVMe-Laufwerken, die im laufenden Betrieb ausgetauscht werden können. Darüber hinaus verfügen die Systeme über ein integriertes redundantes 25 GbE-SFP28-Ethernet-Netzwerk mit NVIDIA Mellanox CX4. Die ARM-basierten Server von Supermicro sind mit einer hocheffizienten Luftkühlung ausgestattet und wurden für eine Umgebungstemperatur von bis zu 35 °C (95 °F) für Unternehmens- und 55 °C (131 °F) für Edge-Anwendungen zertifiziert.„In Zusammenarbeit mit Supermicro bringt Mt. Hamilton die dichte, effiziente Rechenleistung von Ampere in eine breite Palette von Anwendungsfällen, von der zentralen Cloud bis hin zur verteilten Edge,", so Jeff Wittich, Chief Product Officer von Ampere. „Durch den Einsatz der cloud-nativen Prozessoren von Ampere ermöglicht Mt. Hamilton eine zwei- bis dreifache Leistung pro Rack bei gängigen cloud-nativen Workloads und hilft Kunden, die Skalierungsanforderungen der Cloud jetzt und in Zukunft besser zu erfüllen."Um mehr über die ARM-basierten Produkte von Supermicro zu erfahren, besuchen Sie https://www.supermicro.com/en/products/megadc (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3742992-1&h=2410659652&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3742992-1%26h%3D2682352789%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fmegadc%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fmegadc&a=https%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2Fen%2Fproducts%2Fmegadc)Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Marktneuheiten für Enterprise-, Cloud-, KI- und 5G Telco/Edge-IT-Infrastrukturen herauszubringen. Wir entwickeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen und bieten gleichzeitig fortschrittliche, hochvolumige Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte an. Die Produkte werden intern (in den USA, in Taiwan und in den Niederlanden) entwickelt und hergestellt, wobei die weltweiten Betriebsabläufe im Hinblick auf Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und zur Verbesserung der Gesamtbetriebskosten und zur Verringerung der Umweltbelastung (Green Computing) optimiert werden. Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht es den Kunden, ihre Systeme für die jeweilige Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer breiten Produktpalette von Systemen auswählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind, welche ein umfassendes Angebot an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeichern, Grafikprozessoren (GPUs), Speichern, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.Alle Marken, Namen und Handelsmarken stehen im Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.