Supermicro führt die Branche mit den ersten Acht-Sockel- und Vier-Sockel-Servern für die anspruchsvollsten Unternehmens-, Datenbank- und unternehmenskritischen Workloads an, die auf Intel-CPUs basieren

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Mit bis zu 480 Kernen, 32 TB Speicher und 12 GPUs können diese Systeme generative KI auf SAP- und Oracle-Workflows in Echtzeit betreibenSupermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud, KI/ML, Speicher und 5G/Edge, stellt den leistungsstärksten Server seiner Produktreihe für umfangreiche Datenbank- und Unternehmensanwendungen vor. Die Multi-Prozessor-Produktlinie umfasst den 8-Socket Server (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3860603-1&h=1366274983&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3860603-1%26h%3D2268228599%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fsystem%252Fmp%252F6u%252Fsys-681e-tr%26a%3D8-socket%2Bserver&a=8-Socket+Server), der ideal für In-Memory-Datenbanken ist, die bis zu 480 Kerne und 32 TB DDR5-Speicher für maximale Leistung benötigen. Darüber hinaus umfasst die Produktlinie einen 4-Sockel-Server, der sich ideal für Anwendungen eignet, die ein einzelnes System-Image mit bis zu 240 Kernen und 16 TB Hochgeschwindigkeitsspeicher erfordern. Diese leistungsstarken Systeme verwenden alle Intel Xeon Scalable Prozessoren der 4ten Generation. Verglichen mit der vorherigen Generation von 8-Sockel- und 4-Sockel-Servern verfügen die Systeme über die 2-fache Kernzahl, 1,33-fache Speicherkapazität und die 2-fache Speicherbandbreite. Außerdem bieten diese Systeme eine bis zu 4-fache E/A-Bandbreite im Vergleich zu früheren Systemgenerationen für die Anbindung von Peripheriegeräten. Das Supermicro 8-Sockel-System hat die höchsten Leistungswerte erreicht, die jemals für ein einzelnes System basierend auf den SPECcpu2017 FP-Rate-Benchmarks erzielt wurden, sowohl für die Basis- als auch für die Spitzenergebnisse. Darüber hinaus zeigen die Supermicro 8-Sockel- und 4-Sockel-Server eine führende Leistung bei einer Vielzahl von SPEC-Benchmarks. Erfahren Sie mehr über die SPEC-Benchmarks unter: http://www.spec.org (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3860603-1&h=4175173655&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3860603-1%26h%3D2502452055%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.spec.org%252F%26a%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.spec.org&a=http%3A%2F%2Fwww.spec.org)."Mit unseren neuen 8-Sockel- und 4-Sockel-Servern, den größten und leistungsstärksten Servern der Branche, gehen wir weiterhin auf die Bedürfnisse unserer Unternehmenskunden ein", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. "Wir adressieren die Bedürfnisse der anspruchsvollsten Unternehmen weltweit, die die Einfachheit und Wartungsfreundlichkeit eines einzigen Systems mit bis zu 480 Kernen, 32 TB Speicher und bis zu 12 NVIDIA H100 Tensor Core GPUs in einem einzigen Gehäuse benötigen. Unsere neuen 8-Sockel-Systeme sind branchenweit führend bei der Gleitkomma- und Integer-Leistung für große MP-Systeme. Mit unserem Building-Block-Solutions-Ansatz für die Serverentwicklung können wir eine breite Palette von Servern schneller auf den Markt bringen, vom Edge-Bereich bis hin zum Unternehmensrechenzentrum. Supermicro liefert unseren Kunden jetzt weltweit Rack-Scale-Lösungen ohne Einschränkungen."Weitere Informationen zu Supermicro X13 Multi-Processor Servers finden Sie unter: https://www.supermicro.com/en/products/mp?pro=generation_new%3DX13 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3860603-1&h=2106360199&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3860603-1%26h%3D3388163665%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fmp%253Fpro%253Dgeneration_new%25253DX13%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fmp%253Fpro%253Dgeneration_new%25253DX13&a=https%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2Fen%2Fproducts%2Fmp%3Fpro%3Dgeneration_new%253DX13).Sowohl die 8-Sockel- als auch die 4-Sockel-Server sind für SAP HANA (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3860603-1&h=4101042156&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3860603-1%26h%3D1615055993%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.sap.com%252Fdmc%252Fexp%252F2014-09-02-hana-hardware%252FenEN%252F%2523%252Fsolutions%253Ffilters%253Dve%253A31%253Bappliance%253Bintel%2526id%253Ds%253A2705%26a%3DSAP%2BHANA&a=SAP+HANA) und Oracle-Datenbanken und -Anwendungen (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3860603-1&h=3252738598&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3860603-1%26h%3D138616252%26u%3Dhttps%253A%252F%252Flinux.oracle.com%252Fords%252Ff%253Fp%253D117%253A2%253A%253A%253A%253ARP%253AP2_CERT_ID%252CP2_VIRTUAL_FLAG%252CP2_PRODUCT_ID%253A22835%252C1%252C882%26a%3DOracle%2BDatabase%2Band%2BApplications&a=Oracle-Datenbanken+und+-Anwendungen) zertifiziert. Die großen Speicherpools, die diesen Systemen zur Verfügung stehen, ermöglichen eine überragende SAP- und Oracle-Leistung, da alle Arbeitslasten in einem einzigen Knoten ohne die Latenz der horizontalen Skalierung über Netzwerke hochskaliert werden. Darüber hinaus kann das 4-Sockel-System zwei GPUs mit doppelter Breite hosten, während das 8-Sockel-System bis zu 12 GPUs mit doppelter Breite hosten kann, was Echtzeit- oder Batch-KI-Training und Inferencing gegen SAP- und Oracle-Datensätze ermöglicht. Die Vielseitigkeit und Erweiterbarkeit dieser Systeme macht SAP- und Oracle-Implementierungen zukunftssicher für die sich schnell entwickelnde generative KI-Automatisierung von ERP-Workflows.Die neuen 8-Sockel- und 4-Sockel-Server reduzieren die Komplexität beim Aufbau eines Hochleistungs-Rechenzentrums für Unternehmensanwendungen wie z. B. künstliche Intelligenz (KI), Datenbanken, Analysen, Business Intelligence, ERP, CRM und wissenschaftliche Visualisierungs-Workloads. Durch die Zusammenführung großer Mengen an Rechen-, Speicher- und Ablagerungsressourcen in einer einzigen Instanz des Betriebssystems wird der Verwaltungsaufwand für das System und die Vernetzung mit anderen Servern reduziert. Die Spezifikationen der beiden neuen Systeme:- SYS-681E-TR: Bis zu 350W TDP, 480 Kerne, 32TB DDR5-Speicher, 12 Double-Wide-GPUs und 24x 2,5 Zoll-Laufwerke, 6U- SYS-241H-TNRTTP: Bis zu 350W TDP, 240 Kerne, 16TB DDR5-Speicher, 4 Single-Wide-GPUs und 8x 2,5-Zoll-Laufwerke, 2U- SYS-241E-TNRTTP: Bis zu 185 W TDP, 96 Kerne, 16 TB DDR5-Speicher, 2 Double-Wide-GPUs und 24x 2,5-Zoll-Laufwerke, 2U"Supermicro ist führend in der Entwicklung von Scale-up-Systemen, die die Intel Xeon Scalable Prozessoren der 4ten Generation verwenden. Diese Systeme sind darauf ausgelegt, Unternehmensanwendungen mit Hunderten von Kernen und Terabytes an Speicher zu beschleunigen", erklärte Greg Ernst, Corporate Vice President und General Manager von Intel Americas. "Wir arbeiten eng mit Supermicro zusammen, um innovative Systeme für groß angelegte Anwendungen zu liefern."Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI und 5G Telco/Edge-IT-Infrastrukturen als Erster auf den Markt zu bringen. Wir entwickeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher- IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen und liefern gleichzeitig fortschrittliche, hochvolumige Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte. Die Produkte werden intern (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt, wobei die globalen Betriebsabläufe im Hinblick auf Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und im Hinblick auf die Verbesserung der Gesamtbetriebskosten und die Verringerung der Umweltbelastung (Green Computing) optimiert werden. Das preisgekrönte Portfolio von Server Building Block Solutions® ermöglicht es Kunden, ihre Systeme für ihre genaue Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer breiten Familie von Systemen auswählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind, die eine umfassende Reihe von Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicher, Netzwerken, Strom und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.Intel, das Intel-Logo und andere Intel-Zeichen sind Warenzeichen der Intel Corporation oder ihrer Tochtergesellschaften.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2073092/Supermicro_8_Socket_4_Socket_Servers.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3860603-1&h=2870015606&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3860603-1%26h%3D2313079887%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2073092%252FSupermicro_8_Socket_4_Socket_Servers.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2073092%252FSupermicro_8_Socket_4_Socket_Servers.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2073092%2FSupermicro_8_Socket_4_Socket_Servers.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3860603-1&h=297871729&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3860603-1%26h%3D339942037%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1443241%252FSupermicro_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1443241%252FSupermicro_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1443241%2FSupermicro_Logo.jpg)Pressekontakt:Greg Kaufman,Supermicro,Inc.,PR@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell