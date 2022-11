Supermicro erweitert für Rechenzentren optimierte IT-Gesamtlösungen mit AMD EPYC™ Prozessoren der 4. Generation, die eine Weltrekordleistung für die kritischsten Workloads von heute bieten

Weitere Suchergebnisse zu "AMD":

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Alle neuen Einzel- und Doppelsteckdosen-Server für Cloud-, AI/ML-, HPC-, HCI- und Unternehmensanwendungen – enthalten bis zu 192 Kerne, bis zu 12 TB DDR5-4800MHz 12-Kanal-Speicher und bis zu 160 PCIe 5.0 Lanes, um die modernsten Anwendungen zu bedienenSupermicro (NASDAQ: SMCI), ein Gesamtanbieter von IT-Lösungen für Cloud, AI/ML, Speicher und 5G/Edge, kündigt bedeutende Ergänzungen seiner bereits umfangreichen Produktlinie durch Server an, die die neuen AMD EPYC-Prozessoren der 4. Generation unterstützen. Diese innovativen Supermicro-Systeme werden die Art und Weise verändern, wie Unternehmen große Datenmengen analysieren, komplexe Simulationen durchführen sowie ihre Gesamtbetriebskosten (TCO) senken können. Mit den neuen Servern, die auf den AMD EPYC-Prozessoren der 4. Generation basieren, wurden acht neue Weltrekorde aufgestellt, was die Gesamtzahl der bisher aufgestellten Weltrekorde auf über 50 erhöht.Die Supermicro-Server unterstützen die schnellsten und leistungsstärksten AMD EPYC-Prozessoren der Baureihe 9004 mit jeweils bis zu 96 Kernen und 3 TB Speicher pro CPU. Bis zu 160 PCIe 5.0 Lanes sind in Dual-Prozessor-Systemen verfügbar, mit acht zusätzlichen Lanes von PCIe 3.0 oder 4.0 für weniger anspruchsvolle Peripherieverbindungen. Alle AMD EPYC-Prozessoren der 4. Generation verfügen über eine Reihe von hochmodernen Sicherheitsfunktionen, die dazu beitragen, dass Ihre Daten sicher sind, egal ob im Betrieb, im Flugzeug oder im Geschäft.„Supermicro ist mit einigen neuen Pioniersystemen, die komplette IT-Lösungen basierend auf den neuen AMD EPYC-Prozessoren der Baureihe 9004 bieten, erneut der Branchenführer", sagte Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Unsere Bausteinarchitektur verschafft uns einen Marktpionier-Vorteil und ermöglicht es Supermicro, anwendungsoptimierte Server bereitzustellen, um den wachsenden Anforderungen unserer Kunden gerecht zu werden. Wir integrieren die neuesten Technologien in verschiedene Formfaktoren und Plattformen, einschließlich CPUs mit 96 Kernen, DDR5-Speicher, PCIe 5.0 Speicher, Netzwerke, Beschleuniger und CXL 1.1+ Peripheriegeräte. Unsere hoch konfigurierbaren Systeme sind für die höchsten TDP-CPUs konzipiert, die flüssigkeitsgekühlt werden können, erhöhen erheblich die Leistung pro Watt, sind auf die spezifischen Anforderungen der Kunden zugeschnitten und haben weniger TCO. Unsere leistungsstarken GPU-Server, die sich hervorragend für KI-Anwendungen eignen, unterstützen NVIDIA H100 Tensor-Core-GPUs und sind perfekt für Metaverse-Anwendungen."Das neue Produktsortiment der Supermicro-Server umfasst Folgendes:- GrandTwin™ (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3706344-1&h=1172318414&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3706344-1%26h%3D885740830%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fgrandtwin%26a%3DGrandTwin%25E2%2584%25A2&a=GrandTwin%E2%84%A2) – Der Supermicro GrandTwin ist die neueste Architekturlösung mit mehreren Knoten und E/A-Zugriff von vorne und hinten, die auf maximale Dichte ausgelegt ist und speziell für die Leistung eines einzelnen Prozessors pro Knoten auf den neuesten AMD EPYC-Prozessoren der Baureihe 9004 entwickelt wurde und 12 DIMM-Steckplätze enthält. Das flexible modulare Design ist für zahlreiche Anwendungen optimiert und verfügt über eine E/A-Option vorne, die vom Kaltgang aus vollständig zugänglich ist, was Installationen und die Wartung in Umgebungen mit begrenztem Platzangebot vereinfacht.- CloudDC – Die CloudDC-Server von Supermicro sind sind Einzelprozessorsysteme, die für E/A-Flexibilität und 12 DIMM-Steckplätze für viele Cloud-fokussierte Anwendungen optimiert sind. Die praktische Wartungsfreundlichkeit mit werkzeuglosen Halterungen, Hot-Swap-Laufwerkseinschüben und redundanten Netzteilen ermöglicht eine schnelle Bereitstellung und effiziente Wartung in Rechenzentren. Sie wurden für die kosteneffiziente Bereitstellung von Diensten im Bereich Cloud Computing entwickelt, einschließlich Webhosting, E-Mail-Dienste, Public und Private Cloud Computing und Content Delivery Networks.- Hyper – Die Supermicro Hyper-Lösungen sind auf Unternehmen ausgerichtete Server, die durch Vielseitigkeit und Leistung überzeugen. Das kompromisslose Leistungsdesign mit Dual-Prozessoren und 12-Kanal 24 DIMMs ist für die Unterstützung der höchsten TDPs optimiert und bietet eine flexible Palette an Rechen-, Netzwerk-, Speicher- und E/A-Erweiterungsmöglichkeiten.- 4U-GPU-Server – Die 4U-GPU-Server von Supermicro sind 4U-Dual-Prozessor-Systeme, die bis zu 10 FHFL-PCIe-GPU-Karten mit doppelter Breite unterstützen, darunter die neueste AMD Instinct™ MI200-Serie und NVIDIA H100 GPUs. Die 4U-GPU-optimierten Systeme bieten maximale Beschleunigung, Flexibilität und Ausgewogenheit für KI-, Deep-Learning- und HPC-Applikationen und enthalten 24 DIMMs.- 8U-GPU-Server – Die 8U-Universal-GPU-Server von Supermicro sind die nächste Generation der Plattform für maschinelles Lernen mit 8x NVIDIA-HGX-H100-Beschleunigern und Dual-Prozessoren, mit 24 DIMMs. Flexible Konfigurationen, Dual-Zone-Kühlung und durchgehende, nicht blockierende Bandbreite zur GPU sorgen für höchste Auslastung, geringste TCO und Trainingszyklen.„Aufbauend auf der rekordverdächtigen Leistung der AMD EPYC-Prozessoren der 3. Generation helfen die AMD EPYC-Prozessoren der neuesten 4. Generation unseren Kunden, bessere Geschäftsergebnisse schneller zu erzielen und ihre ehrgeizigsten Energieeffizienzziele zu erreichen. Unsere neue „Zen 4"-Architektur ist für moderne Workloads optimiert und bietet Kerndichte, Speicherbandbreite und ausgeklügelte Sicherheitsfunktionen, wie sie die Kunden verlangen", so Ram Peddibhotla, Corporate Vice President von EPYC Produktmanagement, AMD.„Astera Labs arbeitet mit Supermicro zusammen, um CXL zu einer Realität in datenzentrierten Plattformen zu machen und die Herausforderungen von Leistung und TCO bei speicherintensiven Workloads zu lösen", sagte Jitendra Mohan, CEO von Astera Labs. „Wir freuen uns darauf, branchenführende Lösungen mit Supermicro zu liefern, die unsere Leo-Speicher-Konnektivitätsplattform und EPYC-Prozessoren der 4. Generation von AMD nutzen, um die Cloud-Server-Leistung mit der CXL-Technologie zu erschließen."Supermicro wird zudem mehrere Supermicro-Server mit den Prozessoren der 4. Generation der EPYC™-Baureihe 9004 von AMD über sein beliebtes JumpStart-Programm zur Verfügung stellen. Kunden können den Zugang beantragen unter: www.supermicro.com/jumpstart/h13 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3706344-1&h=2149780535&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3706344-1%26h%3D3204886880%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fjumpstart%252Fh13%26a%3Dwww.supermicro.com%252Fjumpstart%252Fh13&a=www.supermicro.com%2Fjumpstart%2Fh13).Weitere Informationen zu AMD Prozessor-betriebenen Supermicro-Lösungen finden Sie unter www.supermicro.com/aplus (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3706344-1&h=1067075308&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3706344-1%26h%3D4120221677%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Faplus%26a%3Dwww.supermicro.com%252Faplus&a=www.supermicro.com%2Faplus)Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Marktneuheiten für Enterprise-, Cloud-, KI- und 5G Telco/Edge-IT-Infrastrukturen herauszubringen. Wir entwickeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen und bieten gleichzeitig fortschrittliche, hochvolumige Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte an. Die Produkte werden intern (in den USA, in Taiwan und in den Niederlanden) entwickelt und hergestellt, wobei die weltweiten Betriebsabläufe im Hinblick auf Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und zur Verbesserung der Gesamtbetriebskosten und zur Verringerung der Umweltbelastung (Green Computing) optimiert werden. Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht es den Kunden, ihre Systeme für die jeweilige Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer breiten Produktpalette von Systemen auswählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind, welche ein umfassendes Angebot an Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeichern, Grafikprozessoren (GPUs), Speichern, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Marken und/oder eingetragene Marken von Super Micro Computer, Inc.Alle Marken, Namen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.AMD, das Pfeil-Logo von AMD, EPYC sowie Kombinationen daraus sind Marken von Advanced Micro Devices, Inc. Andere Namen dienen nur zu Informationszwecken und können Marken der jeweiligen Eigentümer sein.Foto – https://mma.prnewswire.com/media/1944203/New_Performance_Optimized_Server_Portfolio.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3706344-1&h=100098937&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3706344-1%26h%3D3707210638%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1944203%252FNew_Performance_Optimized_Server_Portfolio.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1944203%252FNew_Performance_Optimized_Server_Portfolio.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1944203%2FNew_Performance_Optimized_Server_Portfolio.jpg)Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3706344-1&h=2022484042&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3706344-1%26h%3D2005106436%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1443241%252FSupermicro_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1443241%252FSupermicro_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1443241%2FSupermicro_Logo.jpg)Pressekontakt:Greg Kaufman,Super Micro Computer,Inc.,PR@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell