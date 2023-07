Supermicro Fügt ARM-CPU-basierte Server mit Niedrigem Stromverbrauch und 192 Kernen zu Seiner Breiten Palette von Workload-optimierten Servern und Speichersystemen Hinzu

San Jose City, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Die neuen MegaDC-Server enthalten die neue AmpereOne™-CPU für Microservices, Telco Edge, Webserver, Caching-Dienste, Mediencodierung und Video-Game-StreamingSupermicro, Inc. (NASDAQ: SMCI), ein Anbieter von IT-Gesamtlösungen für Cloud, KI/ML, Speicher und 5G/Edge, gibt mehrere neue Server für seine bereits breite anwendungsoptimierte Produktlinie bekannt. Diese neuen Server enthalten die neue AmpereOne™-CPU mit bis zu 192 Single-Thread-Kernen und bis zu 4 TB Speicherkapazität. Anwendungen wie Datenbanken, Telco Edge, Webserver, Caching-Dienste, Medienkodierung und Video-Gaming-Streaming werden von der höheren Kernanzahl, schnellerem Speicherzugriff, höherer Leistung pro Watt, skalierbarem Strommanagement und neuen Cloud-Sicherheitsfunktionen profitieren. Darüber hinaus werden Cloud-native Microservice-basierte Anwendungen Nutzen aus den niedrigeren Latenzen und einem geringeren Stromverbrauch ziehen können.„Supermicro erweitert unser Kundenangebot durch die Einführung dieser neuen Systeme, die die neuesten CPUs mit hoher Kernanzahl von Ampere Computing beinhalten", so Michael McNerney, Vizepräsident für Marketing und Sicherheit, Supermicro. „Dank der hohen Kernanzahl, vorhersehbaren Latenzen und bis zu 4 TB Speicherplatz, werden die Benutzer eine höhere Leistung für eine Reihe von Workloads und einen geringeren Stromverbrauch erleben. Wir entwickeln und liefern weiterhin eine Auswahl an umweltfreundlichen Servern, die Kunden einen Wettbewerbsvorteil für verschiedene Anwendungen verschaffen."Im Rahmen des ARM-Ökosystems umfassen diese neuen Server OpenBMC für das Industriestandard-Servermanagement, was die Integration dieser neuen Supermicro-Server in On-Prem- und Hyperscale-Rechenzentren ermöglicht.Die ARM-basierten MegaDC-Server von Supermicro sind eine innovative Erweiterung der Ampere®-Altra®-CPU mit 32 bis 128 Kernen und mit AmpereOne™, die bis zu 192 Kerne enthält. Zu den AmpereOne ™-basierten Servern gehören PCIe 5.0 und DDR5, sowie mehr Speicher- und I/O-Bandbreite mit einer signifikanten Leistungsverbesserung für die Systeme der vorherigen Generation, was zu einer schnelleren Gesamtleistung von Anwendungen führt. Kunden können die Building Block Solution-Architektur von Supermicro nutzen, um verschiedene Workload-Anforderungen von Anwendungen für mehr Speicherbandbreite und -kapazität, mehr PCIe-Erweiterungsschlitze und CPU-Leistung bei einem geringeren Stromverbrauch zu unterstützen.Um mehr über die gesamte Produktlinie von Ampere-basierten Servern von Supermicro zu erfahren, besuchen Sie https://www.supermicro.com/en/products/megadc?pro=generation_new%3DR12%2CR13 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3922810-1&h=2567487574&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3922810-1%26h%3D3889331409%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fmegadc%253Fpro%253Dgeneration_new%25253DR12%25252CR13%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Fproducts%252Fmegadc%253Fpro%253Dgeneration_new%25253DR12%25252CR13&a=https%3A%2F%2Fwww.supermicro.com%2Fen%2Fproducts%2Fmegadc%3Fpro%3Dgeneration_new%253DR12%252CR13)Die neuen Server sind anwendungsoptimiert, auf Basis der Single-Socket MegaDC-Building-Block-Solution-Architektur und ab sofort erhältlich. Gezielte Anwendungen umfassen:- Enterprise – 1U, Single Socket, mit 12 x 2,5 Zoll U.2- NVMe-Laufwerken- AI/GPU – 2U, Single Socket, mit bis zu 4 doppelt breiten 350-W GPU-Karten- Datenbank – 2U, Single Socket, bis zu 24x- NVMe-Laufwerken- Object Storage – 2U, Single Socket, mit 12x3,5-Zoll- und 4x2,5-Zoll U.2- NVMe-Laufwerken- Telco Edge – 2U, Single Socket, 17 Zoll Tiefe mit 6 x 2,5 Zoll U.2 NVMe-Laufwerken„Mit dem Hinzufügen von AmpereOne™ zur MegaDC-Serverreihe von Supermicro, bieten wir noch mehr Kerne für Workloads, die die höchste Leistung bei niedrigstem Stromverbrauch benötigen", erklärt Jeff Wittich, Produktleiter bei Ampere. „Mit den beiden Angeboten Ampere® Altra® und AmpereOne™ stellt Supermicro Kunden eine breite Palette von Optionen zur Verfügung, die die Anforderungen von Anwendungen erfüllen und gleichzeitig die Kosten und Umweltauswirkungen von Rechenzentren und Edge-Computing senken."Weitere Informationen über Supermicro-Produkte finden Sie unter: www.supermicro.comDas Webinar „AICAN: New Cloud Game Streaming Platform Delivering PC Quality Graphics to Mobile Games" finden Sie unter: https://www.brighttalk.com/webcast/17278/587447 (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3922810-1&h=1255457298&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3922810-1%26h%3D1231534115%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.brighttalk.com%252Fwebcast%252F17278%252F587447%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.brighttalk.com%252Fwebcast%252F17278%252F587447&a=https%3A%2F%2Fwww.brighttalk.com%2Fwebcast%2F17278%2F587447)Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist bestrebt, Innovationen für Unternehmens-, Cloud-, KI- und 5G-Telco/ Edge-IT-Infrastrukturen als Erster auf den Markt zu bringen. Wir wandeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen und bieten gleichzeitig fortschrittliche hochvolumige Hauptplatinen-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte an. Die Produkte werden im eigenen Unternehmen (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt, wobei die globalen Betriebsabläufe für Skalierung und Effizienz genutzt und optimiert werden, um die Gesamtbetriebskosten zu senken und die Umweltbelastung zu reduzieren (Green Computing). Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht es den Kunden, ihre Systeme exakt für die jeweilige Arbeitslast und Anwendung zu optimieren: Sie können aus einer breiten Familie von Systemen auswählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind, welche ein umfassendes Set von Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, GPUs, Speicher, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Warenzeichen und/ oder eingetragene Warenzeichen von Super Micro Computer, Inc.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2156940/Picture1.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3922810-1&h=1796069884&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3922810-1%26h%3D1466540252%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2156940%252FPicture1.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F2156940%252FPicture1.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F2156940%2FPicture1.jpg)Logo – https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3922810-1&h=3838726459&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3922810-1%26h%3D697830420%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1443241%252FSupermicro_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1443241%252FSupermicro_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1443241%2FSupermicro_Logo.jpg)Pressekontakt:Greg Kaufman,Supermicro,Inc.,PR@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell