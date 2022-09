Supermicro Delivers Second-Generation NVIDIA® OVX™ Computing System for 3D Collaboration, Metaverse, and Digital Twin Simulation, Powered by the New NVIDIA L40 GPU

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

San Jose, Kalifornien (ots/PRNewswire) -Kunden können Supermicro Server als Grafik- und Simulationsgrundlage für den Aufbau und Betrieb von Metaverse-Anwendungen in großem Maßstab einsetzen - Systeme unterstützen bis zu 8 NVIDIA L40 GPUs, ConnectX®-7 SmartNICs sowie aktuelle und zukünftige CPU-Prozessoren von Intel und AMDSuper Micro Computer, Inc. (SMCI), ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Enterprise Computing, Storage, GPUs, Netzwerklösungen und Green Computing-Technologie, baut seine Führung im Bereich der beschleunigten Recheninfrastrukturen weiter aus, indem es als erstes Unternehmen die zweite Generation der NVIDIA® OVX™ Systeme auf den Markt bringt.Der Supermicro OVX Server basiert auf der neuen L40 GPU in einem 4U 8GPU Server mit zwei Intel CPUs, 32 DIMMs, 8TB Speicher, 12 PCI-E Slots und bis zu 24 Laufwerksschächten. Zu den weiteren Servern, die die L40 GPU nutzen, gehören eine Reihe von Systemen von Supermicro: die 4U 4GPU Rackmount/Workstation, die 2U mit bis zu 6GPUs, die 1U 4GPU und das Multi-Node 2U 2Node System. Diese Systeme unterstützen alle NVIDIA L40 PCI-E-basierte GPUs.„Supermicro ist mit der zweiten Generation des OVX-Servers erneut führend in der Branche", sagt Charles Liang, Präsident und CEO von Supermicro. „Unsere anspruchsvollsten Kunden benötigen die Integration der schnellsten CPUs und GPUs für ein immersives Erlebnis mit niedriger Latenz. Unser OVX-Server ist für die Erstellung und den Betrieb der komplexesten Omniverse Enterprise-Anwendungen im großen Maßstab konzipiert."Diese neuen Server liefern die bahnbrechende Grafik-, KI- und Netzwerkleistung, die für die Erstellung und den Betrieb immersiver virtueller 3D-Welten erforderlich ist. Die OVX-Systeme von Supermicro sind speziell für die Erstellung und Verwaltung von NVIDIA Omniverse™ Enterprise-Anwendungen im Rechenzentrumsmaßstab konzipiert und kombinieren die fortschrittlichsten NVIDIA RTX-beschleunigten Grafik- und KI-Funktionen mit Hochgeschwindigkeits- und Sicherheitsnetzwerken sowie einer Verwaltung auf Enterprise-Niveau.Die NVIDIA L40-GPUs werden in die aktuelle Generation von Supermicro integriert, und die nächsten Systemgenerationen basieren auf Intel- und AMD-Plattformen. Zu den Supermicro-Systemen der nächsten Generation, die die L40-GPU nutzen, gehören der 4U-8GPU-Server, der 4U-4GPU-Server sowie 2U- und 1U-Server und -Workstations. Jeder Supermicro OVX Server wird von bis zu acht NVIDIA® L40 GPUs angetrieben, die die Leistung der NVIDIA Ada Lovelace Architektur zur Beschleunigung von Omniverse Workloads nutzen. Diese Systeme kombinieren Grafikprozessoren mit drei NVIDIA® ConnectX®-7 SmartNICs, Hochleistungs-CPUs und NVMe-Speicher in einer einheitlichen Plattform und werden in Kürze erhältlich sein. Die nächste Generation von KI-Anwendungen wird eine Computerplattform benötigen, die für die Erstellung grafisch reichhaltiger und physikalisch genauer virtueller Welten optimiert ist. Die OVX-Systeme von Supermicro sind ideal, um diese kontinuierliche Entwicklung der Branche zu unterstützen.„Supermicro OVX Server sind Computersysteme, die speziell für die Erstellung und den Betrieb von NVIDIA Omniverse-Anwendungen im Rechenzentrumsmaßstab entwickelt wurden", sagt Kevin Connors, Vice President of OEM Accounts bei NVIDIA. „Dieser Supermicro OVX-Server der zweiten Generation ist für die Erstellung und den Betrieb von immersiven, fotorealistischen 3D-Modellen, Simulationen und digitalen Zwillingen optimiert."Für weitere Informationen und Produktdetails zu den neuesten Supermicro GPU-Systemen besuchen Sie bitte: www.supermicro.com/en/accelerators/nvidia (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3655814-1&h=707133816&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3655814-1%26h%3D3103558661%26u%3Dhttp%253A%252F%252Fwww.supermicro.com%252Fen%252Faccelerators%252Fnvidia%26a%3Dwww.supermicro.com%252Fen%252Faccelerators%252Fnvidia&a=www.supermicro.com%2Fen%2Faccelerators%2Fnvidia).Informationen zu Super Micro Computer, Inc.Supermicro (NASDAQ: SMCI) ist ein weltweit führender Anbieter von anwendungsoptimierten IT-Gesamtlösungen. Supermicro wurde in San Jose, Kalifornien, gegründet und ist bestrebt, Innovationen für Unternehmen, Cloud, KI und 5G Telco/Edge IT-Infrastrukturen als Erster auf den Markt zu bringen. Wir wandeln uns zu einem Anbieter von IT-Gesamtlösungen mit Server-, KI-, Speicher-, IoT- und Switch-Systemen, Software und Dienstleistungen, während wir weiterhin fortschrittliche, hochvolumige Motherboard-, Stromversorgungs- und Gehäuseprodukte anbieten. Die Produkte werden intern (in den USA, Taiwan und den Niederlanden) entwickelt und hergestellt. Dabei werden die globalen Betriebsabläufe im Hinblick auf Skalierbarkeit und Effizienz genutzt und im Hinblick auf die Verbesserung der TCO und die Verringerung der Umweltbelastung (Green Computing) optimiert. Das preisgekrönte Portfolio der Server Building Block Solutions® ermöglicht es den Kunden, ihre Systeme für die jeweilige Arbeitslast und Anwendung zu optimieren, indem sie aus einer breiten Familie von Systemen auswählen, die aus unseren flexiblen und wiederverwendbaren Bausteinen aufgebaut sind und eine umfassende Reihe von Formfaktoren, Prozessoren, Arbeitsspeicher, Grafikprozessoren, Speicher, Netzwerken, Stromversorgungs- und Kühllösungen (klimatisiert, freie Luftkühlung oder Flüssigkeitskühlung) unterstützen.Supermicro, Server Building Block Solutions und We Keep IT Green sind Handelsmarken und/oder eingetragene Handelsmarken von Super Micro Computer, Inc.Alle anderen Marken, Namen und Warenzeichen sind das Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/1904935/NVIDIA_OVX_L40_Supported_Systems.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3655814-1&h=1385763463&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3655814-1%26h%3D3507289124%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1904935%252FNVIDIA_OVX_L40_Supported_Systems.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1904935%252FNVIDIA_OVX_L40_Supported_Systems.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1904935%2FNVIDIA_OVX_L40_Supported_Systems.jpg)Logo - https://mma.prnewswire.com/media/1443241/Supermicro_Logo.jpg (https://c212.net/c/link/?t=0&l=de&o=3655814-1&h=1082372184&u=https%3A%2F%2Fc212.net%2Fc%2Flink%2F%3Ft%3D0%26l%3Den%26o%3D3655814-1%26h%3D3915890038%26u%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1443241%252FSupermicro_Logo.jpg%26a%3Dhttps%253A%252F%252Fmma.prnewswire.com%252Fmedia%252F1443241%252FSupermicro_Logo.jpg&a=https%3A%2F%2Fmma.prnewswire.com%2Fmedia%2F1443241%2FSupermicro_Logo.jpg)Pressekontakt:Greg Kaufman,Super Micro Computer,Inc.,PR@supermicro.comOriginal-Content von: Super Micro Computer, Inc., übermittelt durch news aktuell