Supermarket Income Reit Aktie: Das sollten Sie jedem weiter erzählen …

Das Internet hat eine starke Auswirkung auf die Stimmung und Diskussionen über Aktien in den sozialen Medien können die Einschätzungen für Aktien verändern. In Bezug auf die Diskussion über Supermarket Income Reit PLC wurde eine mittlere Aktivität festgestellt, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung blieb in diesem Zeitraum nahezu unverändert, was zu dem Gesamtergebnis "Neutral" führt.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt für die Supermarket Income Reit PLC-Aktie einen Wert von 50 für RSI7 und 50 für RSI25, was zu einer neutralen Empfehlung führt. Insgesamt ergibt sich also ein "Neutral" Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analyse der Stimmung in den sozialen Medien ergab überwiegend positive Kommentare und Themen rund um Supermarket Income Reit PLC, weshalb die Aktie in dieser Hinsicht als "Gut" eingestuft wird.

Von den insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den letzten zwölf Monaten sind 0 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht", was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating für das Wertpapier führt. Die durchschnittlichen Kursziele der Analysten liegen bei 85 GBP, was darauf hindeutet, dass die Aktie um -7,1 Prozent fallen könnte. Daher lautet die Empfehlung basierend auf den Analystenbewertungen "Schlecht".

Insgesamt erhält Supermarket Income Reit PLC somit ein "Neutral"-Rating von den Analysten.