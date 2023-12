Supermarket Income Reit Aktie: DAS sind mal Neuigkeiten!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt dabei als "überverkauft", während ein Wert zwischen 70 und 100 als "überkauft" angesehen wird. Alles dazwischen wird als neutral betrachtet. Der RSI für Supermarket Income Reit PLC liegt bei 71,43, was als "überkauft" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, zeigt mit 48,16 eine "Neutral"-Einschätzung. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten Wochen keine signifikante Veränderung in der Kommunikation über Supermarket Income Reit PLC. Es gab weder eine übermäßig positive noch negative Verschiebung in den Diskussionen. Die Aktie wird daher als "Neutral" bewertet. Die Intensität der Beiträge zu einer Aktie gibt Aufschluss darüber, ob das Unternehmen im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Supermarket Income Reit PLC unwesentlich mehr oder weniger diskutiert als normal, was ein "Neutral"-Rating zur Folge hat.

Aus charttechnischer Sicht erhält die Supermarket Income Reit PLC-Aktie eine "Neutral"-Bewertung. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (GD200) von 79,61 GBP weicht um -0,39 Prozent vom aktuellen Kurs (79,3 GBP) ab. Auch der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage (GD50) liegt mit 77,93 GBP nahe dem letzten Schlusskurs, was zu einer Abweichung von +1,76 Prozent führt. Somit wird auch auf dieser kurzfristigeren Basis ein "Neutral"-Rating vergeben.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Supermarket Income Reit PLC insgesamt 2 Analystenbewertungen, deren durchschnittliche Bewertung "Neutral" ist. Diese setzt sich aus 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 1 "Schlecht"-Meinung zusammen. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittliche Kursprognose von 85 GBP ergibt ein Aufwärtspotenzial von 7,19 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt. Insgesamt erhält Supermarket Income Reit PLC daher eine "Gut"-Bewertung.