Supermarket Income Reit Aktie: Was bedeutet das für den Kurs?

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wie aus dem Stimmungsbarometer hervorgeht. An drei Tagen zeigte das Barometer "grün" an, was auf fehlende negative Diskussionen hinweist. Die Anleger waren größtenteils neutral gestimmt an insgesamt drei Tagen. In den letzten ein bis zwei Tagen war auch die Diskussion über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Supermarket Income Reit PLC verstärkt. Aufgrund dessen bewertet die Redaktion die Aktie mit "Gut" und gibt eine entsprechende Einschätzung für das Anleger-Sentiment.

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt an, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Supermarket Income Reit PLC-Aktie beträgt aktuell 50, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist ebenfalls neutral (Wert: 50), was zu einer Gesamtbewertung des RSI25 als "Neutral" führt.

Die Analyse der Diskussionsintensität und der Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum ergibt interessante Rückschlüsse über das langfristige Stimmungsbild der vergangenen Monate. Die Supermarket Income Reit PLC-Aktie zeigt eine erhöhte Aktivität im Netz, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist und zu einer "Gut"-Einstufung führt. Die Rate der Stimmungsänderung weist ebenfalls auf eine positive Veränderung hin, was zu einer Einschätzung als "Gut"-Wert führt.

Von insgesamt 2 Analystenbewertungen aus den vergangenen zwölf Monaten für die Supermarket Income Reit PLC-Aktie sind 0 Einstufungen "Gut", 1 "Neutral" und 1 "Schlecht", was zu einem durchschnittlichen "Neutral"-Rating führt. Es gibt keine aktuellen Analystenupdates zu Supermarket Income Reit PLC, aber aus den abgegebenen Kurszielen ergibt sich ein Durchschnitt von 85 GBP. Dies bedeutet, dass die Aktie um -7,1 Prozent fallen könnte, was zu einer Empfehlung von "Schlecht" führt. Insgesamt erhält Supermarket Income Reit PLC von den Analysten ein "Neutral"-Rating.