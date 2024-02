Supermarket Income Reit Aktie: Vorsicht, Stolperfalle!

Der Relative Strength Index weist darauf hin, dass die Aktie der Supermarket Income Reit PLC als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen über verschiedene Zeiträume und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Der RSI7 liegt bei 48,84, was eine neutrale Empfehlung ergibt, während der RSI25 bei 66,85 liegt und somit auch eine neutrale Einstufung bedingt. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Ranking auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Die Analysten haben die Aktie auch auf sozialen Plattformen betrachtet und festgestellt, dass die überwiegende Mehrheit der Kommentare positiv ist. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen wurden überwiegend positive Themen aufgegriffen, was zu einer positiven Bewertung der Stimmung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz gab es in den letzten Wochen keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Supermarket Income Reit PLC in den sozialen Medien. Daher erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in diesem Bereich.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Supermarket Income Reit PLC derzeit bei 88,67 GBP liegt, während der aktuelle Kurs bei 76,7 GBP liegt. Dies führt zu einer negativen Bewertung aufgrund der Distanz zum GD200. Auch der GD50 der letzten 50 Tage weist mit einem Stand von 83,78 GBP eine negative Bewertung auf. Insgesamt wird somit die Gesamtnote "Schlecht" vergeben.