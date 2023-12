Supermarket Income Reit Aktie: Unfassbarer Gewinn!

Weitere Suchergebnisse zu "Bouygues":

Im vergangenen Jahr haben Analysten die Supermarket Income Reit PLC 0-mal als "Gut", 1-mal als "Neutral" und 1-mal als "Schlecht" bewertet. Langfristig erhält der Titel damit von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Es gibt keine neuen Bewertungen von Analysten im letzten Monat. Der aktuelle Kurs der Supermarket Income Reit PLC liegt bei 88,4 GBP. Auf dieser Basis erwarten die Analysten eine Entwicklung von -3,85 Prozent und erzeugen ein mittleres Kursziel bei 85 GBP. Diese Entwicklung wird als "Neutral" eingestuft. Insgesamt ergibt sich für die Bewertung durch institutionelle Analysten die Stufe "Neutral".

Der Relative Strength Index (RSI), ein Indikator aus der technischen Analyse, zeigt, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Supermarket Income Reit PLC-Aktie beträgt aktuell 18. Demzufolge ist das Wertpapier überverkauft, was zu einem "Gut"-Rating führt. Der RSI der letzten 25 Handelstage ist dagegen neutral. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs ein "Gut"-Rating.

Die Stimmung in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Das Stimmungsbarometer zeigte an fünf Tagen in die positive Richtung. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen sprachen die Anleger verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Supermarket Income Reit PLC, was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse liegt der aktuelle Kurs der Supermarket Income Reit PLC mit 88,4 GBP +11,79 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage. Auch in Bezug auf die vergangenen 200 Tage wird die Aktie positiv bewertet. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht als "Gut" eingestuft.