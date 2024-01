Supermarket Income Reit Aktie: Schluss mit der Unsicherheit!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu bestimmen, ob ein bestimmtes Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er basiert auf der Beziehung zwischen Auf- und Abwärtsbewegungen im Laufe der Zeit und wird häufig im Finanzmarkt eingesetzt. Bei der Bewertung von Supermarket Income Reit PLC wird der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage sowie der etwas längerfristige RSI auf 25-Tage-Basis berücksichtigt.

Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 75 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Supermarket Income Reit PLC-Aktie überkauft ist und daher ein "Schlecht"-Rating erhält. Der RSI25, der bei 43,48 liegt, zeigt hingegen an, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Supermarket Income Reit PLC daher eine "Schlecht"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung für Supermarket Income Reit PLC abgegeben haben, bewerten die Aktie insgesamt als "Neutral", da 0 Kauf-, 1 Halten- und 1 Verkaufsempfehlung vorliegen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 85 GBP, was einer erwarteten Kursentwicklung von 0,12 Prozent entspricht. Aufgrund dieser Prognose wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf Stimmung und Diskussionen in den sozialen Medien zeigt sich eine mittlere Aktivität und eine geringe Rate der Stimmungsänderung, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv, basierend auf den ausgewerteten Meinungen und Äußerungen der letzten beiden Wochen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Anleger-Stimmung als "Gut".

Insgesamt ergibt sich also eine neutrale bis negative Einschätzung für Supermarket Income Reit PLC basierend auf verschiedenen Analysefaktoren.