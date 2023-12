Supermarket Income Reit Aktie: Grund zur Sorge?

Weitere Suchergebnisse zu "Seritage Growth Properties":

Analysten haben in den letzten 12 Monaten ihre Einschätzungen für Supermarket Income Reit PLC abgegeben. Dabei wurde der Titel 0-mal positiv, 1-mal neutral und 1-mal negativ bewertet. Langfristig erhält die Supermarket Income Reit PLC von institutioneller Seite aus das Rating "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu dem Unternehmen. Die Analysten haben auch eine Entwicklung des aktuellen Kurses von 88,5 GBP erwartet und ein mittleres Kursziel von 85 GBP festgelegt. Aufgrund dieser Prognose wird die Entwicklung als "Neutral" eingestuft. Insgesamt erhält die Aktie von institutionellen Analysten daher die Bewertungsstufe "Neutral".

Unsere Analyse zeigt, dass sich die Stimmung in Bezug auf Supermarket Income Reit PLC in den letzten Wochen kaum verändert hat. Daher wird die Aktie von uns als "Neutral" bewertet. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt ebenfalls keine außergewöhnliche Aktivität in den letzten vier Wochen. Daher wird die Aktie auch in diesem Aspekt als "Neutral" bewertet. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem "Neutral" eingestuft.

In den letzten zwei Wochen wurde Supermarket Income Reit PLC von überwiegend privaten Nutzern in den sozialen Medien besonders positiv bewertet. Unsere Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Daher wird die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene als "Gut" eingestuft. Insgesamt ergibt die Messung der Anleger-Stimmung eine "Gut"-Einstufung.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Schlusskurs von 88,5 GBP deutlich über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Handelstage (79,47 GBP) liegt, was einer positiven Entwicklung von 11,36 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnitt der letzten 50 Handelstage (79,95 GBP) wird mit einem positiven Unterschied von 10,69 Prozent bewertet. Insgesamt erhält die Supermarket Income Reit PLC-Aktie daher in der technischen Analyse ein "Gut"-Rating.

Kaufen, halten oder verkaufen – Ihre Supermarket Income Reit-Analyse vom 29.12. liefert die Antwort:

Wie wird sich Supermarket Income Reit jetzt weiter entwickeln? Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Anleger lieber verkaufen? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Supermarket Income Reit-Analyse.

Supermarket Income Reit: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...