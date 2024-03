Supermarket Income Reit Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier derzeit "überkauft" oder "überverkauft" ist. Bei Supermarket Income Reit PLC betrachten wir den RSI auf 7- und 25-Tage-Basis. Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 65,45 Punkten, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird sie als "Neutral" eingestuft. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 52,75 Punkten, was zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" führt.

Die Stimmung der Anleger in den Diskussionsforen und sozialen Medien bezüglich Supermarket Income Reit PLC ist insgesamt besonders positiv. In den letzten beiden Wochen wurden hauptsächlich positive Themen diskutiert, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Analysten, die in den letzten 12 Monaten eine Empfehlung abgegeben haben, bewerten die Supermarket Income Reit PLC insgesamt als "Neutral", da es keine überwiegend positiven oder negativen Bewertungen gibt. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 0 GBP, was bedeutet, dass der Aktienkurs sich um -100 Prozent entwickeln wird, was zu einer Bewertung als "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie jedoch als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in letzter Zeit keine eindeutige Veränderung in der Kommunikation über Supermarket Income Reit PLC. Die Aktie erhält daher eine "Neutral"-Bewertung, da sie weder übermäßig positiv noch negativ diskutiert wurde. Die Aktie wird insgesamt ebenfalls als "Neutral" bewertet.