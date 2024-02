Supermarket Income Reit Aktie: Anleger dürfen gespannt sein!

In den letzten Tagen war die Stimmungslage der Anleger in sozialen Netzwerken größtenteils positiv. An vier Tagen war das Stimmungsbarometer grün, und es gab keine negativen Diskussionen. An insgesamt drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es weder positive noch negative Diskussionen über das Unternehmen Supermarket Income Reit PLC. Aufgrund dieser Daten bewertet die Redaktion die Aktie als "Gut" und das Anleger-Sentiment wird insgesamt als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf den Relative Strength Index (RSI) wird Supermarket Income Reit PLC auf 7- und 25-Tage-Basis analysiert. Der 7-Tage-RSI beträgt derzeit 66,1 Punkte, was darauf hinweist, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25 liegt bei 74,18, was bedeutet, dass die Aktie überkauft ist. Dadurch wird die Aktie in diesem Punkt als "Schlecht" bewertet.

Die Analysten haben die Aktie der Supermarket Income Reit PLC in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 0 positiven, 1 neutralen und 1 negativen Einstufungen versehen. Daraus ergibt sich eine langfristige Einstufung von "Neutral". Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 85 GBP, was eine erwartete Kursentwicklung von 10,82 Prozent bedeutet. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung der Analysten von "Gut".

Die Diskussionen in den sozialen Medien können die Stimmung verstärken oder verändern. In Bezug auf Supermarket Income Reit PLC wurde eine mittlere Diskussionsintensität festgestellt, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war gering, daher ergibt sich insgesamt ein "Neutral"-Stimmungsbild.

Insgesamt ergibt sich also eine gemischte Einschätzung der Aktie der Supermarket Income Reit PLC, basierend auf der Stimmung der Anleger, dem Relative Strength Index und den Analystenbewertungen.