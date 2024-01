Superloop Aktie: DAS heißt noch nichts

Das Internet hat eine starke Wirkung auf die Stimmungen von Anlegern und kann diese sogar verstärken oder umkehren. Die Diskussionsintensität in den sozialen Medien und die Häufigkeit und Tiefe der Stimmungsänderung führen zu neuen Einschätzungen für Aktien. In Bezug auf die Diskussionen rund um Superloop haben wir eine unterdurchschnittliche Aktivität gemessen und ordnen diesem Signal die Bewertung "Schlecht" zu. Die Rate der Stimmungsänderung weist eine negative Veränderung auf, was zu dem Gesamtergebnis "Schlecht" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse, um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist. Für Superloop beträgt der 7-Tage-RSI aktuell 38,89 Punkte, was bedeutet, dass die Aktie als "Neutral" eingestuft wird. Auch der 25-Tage-RSI ergibt ein "Neutral"-Rating für Superloop.

Die Diskussionen in den sozialen Medien geben ein deutliches Signal zu den Einschätzungen und Stimmungen rund um Superloop wider. In den Kommentaren und Meinungen der letzten Wochen häufen sich die negativen Meinungen, und überwiegend negative Themen wurden angesprochen. Daher kommt unsere Redaktion zu dem Befund, dass das Unternehmen als "Schlecht" einzustufen ist.

Aus den letzten 200 Handelstagen ergibt sich für die Superloop-Aktie ein Durchschnitt von 0,64 AUD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 0,67 AUD, was zu einer "Neutral"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt führen zu einem "Neutral"-Rating für Superloop.

Insgesamt wird die Aktie von Superloop bezogen auf die Diskussionsintensität, die Stimmungsänderung, die Anlegerstimmung und die technische Analyse als "Schlecht" bzw. "Neutral" bewertet.