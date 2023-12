Superloop Aktie: Ist das eine Gewinn-Chance?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein beliebtes Instrument zur Bewertung der Dynamik eines Aktienkurses. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der Superloop-RSI liegt aktuell bei 36,84, was einer neutralen Bewertung entspricht. Der RSI25 beläuft sich auf 46,03, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich ein neutrales Rating für den Superloop-Aktienkurs.

Aus charttechnischer Sicht liegt der Durchschnitt des Schlusskurses der Superloop-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 0,64 AUD. Der letzte Schlusskurs (0,67 AUD) weicht um +4,69 Prozent ab, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Auch der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen ergibt eine ähnliche Abweichung (+4,69 Prozent) und somit ein neutrales Rating für die Superloop-Aktie.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Superloop ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was zu einer schlechten Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine schlechte Einstufung für Superloop.

Die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt besonders negativ für Superloop. In den vergangenen Tagen standen besonders negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt schlechten Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich somit eine neutrale bis schlechte Bewertung für die Superloop-Aktie basierend auf verschiedenen Analysekriterien.