Superloop Aktie: Davon kann keine Rede sein!

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, indem die Auf- und Abwärtsbewegungen über die Zeit in Relation gesetzt werden. Superloop wird anhand des kurzfristigen RSI der letzten 7 Tage sowie des etwas längerfristigen RSI auf 25-Tage-Basis bewertet. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 30,77 Punkten, was bedeutet, dass die Superloop-Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, und somit ein "Neutral"-Rating erhält. Auch der RSI25 weist mit einem Wert von 39,53 darauf hin, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz konnte in den letzten Wochen bei Superloop keine wesentliche Veränderung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher erhält das Unternehmen in diesem Punkt eine "Neutral"-Bewertung. Auch in Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede ausgemacht werden, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An einem Tag war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an acht Tagen die negative Kommunikation überwog. Dies führt zu einer insgesamt "Schlecht"-Einschätzung des Anleger-Sentiments.

Die technische Analyse zeigt, dass die Superloop-Aktie sowohl in einem längerfristigen Aufwärtstrend als auch in einem kurzfristigen Aufwärtstrend liegt. Der 200-Tages-Durchschnitt beträgt aktuell 0,66 AUD, während der letzte Schlusskurs bei 0,745 AUD liegt, was einer Abweichung von +12,88 Prozent entspricht. Auf dieser Basis erhält Superloop eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt liegt mit einem Wert von 0,69 AUD über dem letzten Schlusskurs, was einer Abweichung von +7,97 Prozent entspricht. Daher wird Superloop auch auf dieser kurzfristigeren Basis mit einem "Gut"-Rating versehen.

Zusammenfassend wird Superloop basierend auf der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating bewertet.