Superland Holdings Aktie: Das gibt’s ja gar nicht!

Die Superland-Aktie verzeichnet einen gleitenden Durchschnittskurs von 0,34 HKD, während der aktuelle Kurs bei 0,246 HKD liegt. Dies entspricht einer Distanz von -27,65 Prozent zum GD200 und wird daher als "Schlecht" bewertet. Der GD50 der vergangenen 50 Tage beträgt 0,32 HKD, was einem Abstand von -23,13 Prozent entspricht und ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Somit erhält die Aktie insgesamt die Bewertung "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Superland ist neutral, wie aus den Diskussionen in den sozialen Medien der letzten beiden Wochen hervorgeht. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen diskutiert, was zu der Gesamteinschätzung "Neutral" führt.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) zeigt aktuell für Superland einen Wert von 65,79 Punkten auf 7-Tage-Basis und 69,44 Punkten auf 25-Tage-Basis an. Somit wird die Aktie in diesem Bereich insgesamt als "Neutral" bewertet.

Die langfristige Stimmung rund um die Aktie von Superland wird anhand der Anzahl der Beiträge und der Änderung der Stimmung im Internet beurteilt. Die Diskussionsintensität zeigt eine mittlere Aktivität, weshalb die langfristige Stimmung als "Neutral" eingestuft wird.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Superland-Aktie in verschiedenen Bereichen wie technische Analyse, Anleger-Stimmung, RSI und langfristiges Stimmungsbild insgesamt eine neutrale Bewertung erhält.