Superland Holdings Aktie: Finger weg?

Wesentliche Veränderungen bei der Stimmungslage oder der Kommunikationsfrequenz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie bieten. In den letzten vier Wochen konnten keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild von Superland festgestellt werden, weshalb die Aktie von uns mit "Neutral" bewertet wird. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme an Diskussionsbeiträgen. Insgesamt erhält Superland daher von uns ein "Neutral"-Rating auf dieser Stufe.

In der technischen Analyse ergibt sich auf Basis des gleitenden Durchschnittskurses ein "Schlecht"-Rating für Superland. Der GD200 des Wertes liegt bei 0,34 HKD, während der Kurs der Aktie (0,31 HKD) um -8,82 Prozent über diesem Trendsignal verläuft. Dies entspricht der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der vergangenen 50 Tage liegt bei 0,36 HKD, was aus Sicht des Aktienkurses selbst einer Abweichung von -13,89 Prozent entspricht. Damit ist die Aktie in diesem Zeitraum ein "Schlecht"-Wert. Insgesamt ergibt sich daher das Rating "Schlecht".

Die Anleger-Stimmung bei Superland in den Diskussionsforen und Meinungsspalten der sozialen Medien ist insgesamt neutral. Die Auswertung der Äußerungen und Meinungen der vergangenen beiden Wochen ergab, dass weder positive noch negative Themen im Fokus der Diskussionen standen. Somit erhält der Titel insgesamt die Einschätzung "Neutral" in Bezug auf die Anleger-Stimmung.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Superland-Aktie zeigt einen Wert von 100 für die letzten 7 Tage, was auf eine Überkauftheit hinweist und eine "Schlecht"-Bewertung zur Folge hat. Sowohl der 7-Tage-RSI als auch der RSI auf 25-Tage Basis (100) deuten darauf hin, dass die Aktie überkauft ist, wodurch auch hier eine "Schlecht"-Einstufung erfolgt. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Superland.