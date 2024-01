Superior of Cos Aktie: So könnte es weitergehen!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Signal der technischen Analyse, das die Auf- und Abwärtsbewegungen von Kursen in einem Zeitraum von 7 Tagen betrachtet. Ein Wert zwischen 0 und 30 gilt als „überverkauft“, zwischen 70 und 100 als „überkauft“, und dazwischen als neutral. Der RSI von Superior Of Cos liegt bei 59,7, was als "neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der sich auf einen Zeitraum von 25 Tagen bezieht, liegt bei 41,17 und deutet ebenfalls auf eine "neutral"-Einschätzung hin. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamteinschätzung von "neutral".

Die Stimmung der Anleger kann neben harten Faktoren wie Bilanzdaten auch durch weiche Faktoren wie soziale Medien beeinflusst werden. Unsere Analysten haben festgestellt, dass die Kommentare zu Superior Of Cos überwiegend positiv waren und in den letzten ein bis zwei Tagen hauptsächlich positive Themen diskutiert wurden. Aufgrund dieser Betrachtung wird die Aktie in Bezug auf die Stimmung als "gut" eingestuft.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Zyklische Konsumgüter" hat die Aktie von Superior Of Cos im letzten Jahr eine Rendite von 42,15 Prozent erzielt, was 31,59 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" beträgt 2,15 Prozent, und Superior Of Cos übertrifft diesen Wert um 40 Prozent. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "gut" bewertet.

Die Dividendenrendite von Superior Of Cos beträgt 4,87 Prozent, was 10,54 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Daher erhält die Dividendenpolitik der Aktie eine Bewertung von "schlecht". Die Dividende wird in Bezug auf den aktuellen Aktienkurs betrachtet, was zu dieser Einschätzung führt.