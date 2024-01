Superior of Cos Aktie: Nächster Hammer kommt!

Die Superior of Cos-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen eine starke Performance gezeigt, wobei der aktuelle Kurs um 47,27 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses liegt. Auch auf kurzfristigerer Basis, nämlich den letzten 50 Handelstagen, wird ein positiver Trend mit einer Abweichung von +13,84 Prozent festgestellt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.

Im Branchenvergleich hat Superior of Cos in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +39,35 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Textilien Bekleidung und Luxusgüter"-Branche erzielt. Auch im "Zyklischen Konsumgüter"-Sektor liegt die Rendite mit 31,75 Prozent über dem Durchschnitt. Diese überdurchschnittliche Performance führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der Dividendenrendite schneidet das Unternehmen im Vergleich zur Branche weniger gut ab, mit einer Dividendenrendite von 4,87 % im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 15,41 %.

Fundamental betrachtet wird die Aktie als unterbewertet eingestuft, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 49,61 einen Abstand von 20 Prozent zum Branchen-KGV von 62,32 aufweist. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Gut"-Empfehlung.