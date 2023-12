Superior of Cos Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Aktienkurs von Superior Of Cos hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 60,16 Prozent erzielt, was 64,67 Prozent über dem Branchendurchschnitt von -4,51 Prozent liegt. Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite von -1,56 Prozent für Wertpapiere aus dem Bereich "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" liegt Superior Of Cos aktuell 61,72 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt als "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der letzten 7 Tage für die Superior Of Cos-Aktie beträgt 39, was bedeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Daher wird ein "Neutral"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt eine Überverkauft-Situation, weshalb diese Basis ebenfalls ein "Gut"-Rating ergibt. Insgesamt erhält die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für Superior Of Cos.

Die Stimmung und Kommentare auf sozialen Plattformen deuten auf überwiegend positive Bewertungen von Superior Of Cos hin, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Allerdings war in den letzten Wochen eine Zunahme negativer Kommentare in den sozialen Medien zu beobachten, wodurch die Aktie eine "Schlecht"-Bewertung erhält. Die steigende Aufmerksamkeit und Diskussionen über Superior Of Cos führen jedoch zu einem "Gut"-Rating. Insgesamt erhält die Aktie aufgrund dieser Faktoren ein "Schlecht"-Rating.