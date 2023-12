Superior of Cos Aktie: Immer langsam mit den jungen Pferden

Die Aktie von Superior Of Cos hat im vergangenen Jahr eine beeindruckende Rendite von 60,16 Prozent erzielt, was 64,18 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer Gesamtbewertung der Aktie auf dieser Stufe mit einem "Gut". Im Vergleich zur mittleren jährlichen Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter" von 0,12 Prozent liegt Superior Of Cos aktuell 60,04 Prozent über diesem Wert.

In Bezug auf die Dividendenrendite weist Superior Of Cos derzeit eine Rendite von 4,87 % auf, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 607,39 %. Dies führt zur Einstufung als "Schlecht" bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt aktuell 51,23 und liegt damit 18 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 62. Daher erhält Superior Of Cos auf dieser Stufe eine "Gut"-Bewertung, da die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Superior Of Cos-Aktie zeigt, dass das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage beträgt 35 und der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 32,37, was zu einem insgesamt "Neutral"-Rating führt.

Insgesamt ergibt die Analyse, dass die Aktie von Superior Of Cos aufgrund der Rendite, Dividendenrendite, KGV und RSI ein gemischtes Bild zeigt, wobei die Gesamtbewertung auf "Neutral" steht.