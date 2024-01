Superior of Cos Aktie: Die Bären zittern!

Die Superior Of Cos-Aktie wird derzeit positiv bewertet, sowohl aus charttechnischer als auch aus fundamentaler Sicht. Der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage zeigt eine Abweichung von +47,27 Prozent, während der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +13,84 Prozent aufweist. Dies führt zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht.

Auf fundamentaler Basis wird die Aktie im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt als unterbewertet eingestuft, mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 49,61 im Vergleich zum Branchen-KGV von 62,32, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, wobei hauptsächlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Allerdings gab es in den letzten Tagen auch negative Diskussionen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Bewertung führt.

In Bezug auf die Aktienkurs-Performance hat Superior Of Cos in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +39,35 Prozent im Vergleich zur durchschnittlichen Performance der Branche "Textilien Bekleidung und Luxusgüter", sowie eine Überperformance von 31,75 Prozent im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor, was zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie führt.

