Superior Resources-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Der Relative Strength Index (kurz: RSI) für die Superior-Aktie zeigt, dass die Aktie überverkauft ist und eine "Gut"-Bewertung erhält. Der 7-Tage-RSI liegt bei 25, während der RSI auf 25-Tage-Basis 61,11 beträgt, was zu einer "Neutral"-Rating führt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Superior-Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung bleibt jedoch unverändert, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält Superior für diesen Faktor eine "Gut"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment für die Superior-Aktie zeigt mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien. Die Diskussionen konzentrieren sich auf die positiven Themen rund um Superior, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Superior-Aktie von 0.015 AUD als "Schlecht"-Signal bewertet, da er 50% unter dem GD200 (0,03 AUD) liegt. Der GD50 beträgt 0,02 AUD, was zu einem Abstand von -25% führt und ebenfalls zu einem "Schlecht"-Signal führt. Insgesamt ergibt sich eine "Schlecht"-Bewertung für den Aktienkurs, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.