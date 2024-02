Superior Resources Aktie: Keine Angst!

Weitere Suchergebnisse zu "Runway Growth Finance Corp":

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Titel könnten kurzfristig Kursrücksetzer sehen, während überverkaufte Titel eher Kursgewinne verzeichnen könnten. Für Superior wird der RSI auf 7- und 25-Tage-Basis betrachtet. Der RSI7 liegt derzeit bei 40 Punkten, was darauf hindeutet, dass Superior weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält das Wertpapier eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der RSI25 zeigt einen Wert von 60, was bedeutet, dass Superior auch auf 25-Tage-Basis weder überkauft noch überverkauft ist. Daher erhält die Aktie auch für den RSI25 eine "Neutral"-Bewertung. Insgesamt erhält das Superior-Wertpapier damit ein "Neutral"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien konnte bei Superior in den letzten vier Wochen eine Aufhellung des Stimmungsbildes festgestellt werden. Daher wird die Aktie in diesem Bereich mit "Gut" bewertet. In Bezug auf die Kommunikationsfrequenz wurde weder eine Zunahme noch eine Abnahme der Diskussionsbeiträge festgestellt. Insgesamt erhält Superior daher auf dieser Ebene eine "Gut"-Bewertung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ. An fünf Tagen dominierten positive Themen die Diskussion, während an sieben Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen wurde verstärkt über positive Themen in Bezug auf das Unternehmen Superior gesprochen. Als Ergebnis wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich dadurch für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) der Superior derzeit bei 0,02 AUD. Dadurch erhält die Aktie die Einstufung "Schlecht", da der Aktienkurs selbst bei 0,011 AUD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von -45 Prozent aufgebaut hat. Das Verhältnis zum gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) beträgt derzeit +10 Prozent, was einem "Gut"-Signal entspricht. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Neutral".

