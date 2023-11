Superior Resources Aktie: Diese Infos sollten Sie kennen!

Die technische Analyse von Superior zeigt, dass der Kurs von 0,019 AUD derzeit um -5 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Neutral". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ist die Einstufung hingegen "Schlecht", da die Distanz zum GD200 bei -36,67 Prozent liegt. Somit wird die Aktie aus charttechnischer Sicht insgesamt als "Neutral" bewertet.

In Bezug auf Sentiment und Buzz wurde in den letzten Wochen eine Zunahme an negativen Kommentaren über Superior in den sozialen Medien beobachtet. Das Stimmungsbarometer der Marktteilnehmer zeigt einen negativen Trend, weshalb die Redaktion die Aktie mit einer "Schlecht"-Bewertung einstuft. Die Häufigkeit der Diskussionen über eine Aktie liefert Anzeichen dafür, ob das Unternehmen aktuell viel oder wenig im Fokus der Anleger steht. In diesem Fall wurde über Superior deutlich mehr diskutiert als normal, und es ist eine steigende Aufmerksamkeit zu verzeichnen. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht".

Der Relative Strength Index (RSI) für Superior liegt bei 72,73, was auf eine überkaufte Situation hinweist und somit als "Schlecht" bewertet wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, liegt bei 53, was auf eine neutrale Situation hindeutet und somit als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt ergibt sich daher in dieser Kategorie eine Bewertung als "Schlecht".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv, wobei an sieben Tagen die Diskussion von positiven Themen geprägt war und an sechs Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten Tagen wurde jedoch verstärkt über negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Superior diskutiert, weshalb die Redaktion die Aktie als "Neutral" bewertet. Zusammenfassend ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.