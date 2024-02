Superior Plus-Anleger dürften mehr als glücklich sein!

Die Superior Plus-Aktie wurde in den letzten 12 Monaten von Analysten insgesamt 6 Mal positiv bewertet. Lediglich einmal wurde die Einschätzung als neutral eingestuft und kein einziges Mal erhielt das Unternehmen eine negative Bewertung. Langfristig betrachtet erhält die Aktie daher von institutioneller Seite aus das Rating "Gut". Im Hinblick auf den aktuellen Kurs von 9,39 CAD erwarten die Analysten eine Entwicklung von 40,35 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel bei 13,18 CAD. Dies führt zu einer positiven Einschätzung für die zukünftige Entwicklung der Aktie. Im Vergleich zum Branchendurchschnitt bietet Superior Plus eine Dividendenrendite von 7,54 % - ein deutlicher Anstieg im Vergleich zum durchschnittlichen Wert von 5,47 %. Die Analyse zeigt, dass die Aktie in diesem Bereich als "Gut" eingestuft wird. In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen. Sowohl die Stimmungslage als auch die Kommunikationsfrequenz blieben unverändert, was zu einer neutralen Bewertung für das Unternehmen führt. Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Superior Plus-Aktie 4,57 % unter dem GD200 liegt, was ein neutrales Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, zeigt ebenfalls ein neutrales Signal mit einem Abstand von -1,37 %. Zusammenfassend wird der Kurs der Superior Plus-Aktie als "Neutral" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

