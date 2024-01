Superior Plus Aktie: Das sollte jetzt jeder wissen!

Die langfristige Meinung von Analysten zur Superior Plus-Aktie ist überwiegend positiv. Von insgesamt sieben Bewertungen werden sechs als "Gut" und eine als "Neutral" eingestuft. Es gab keine aktuellen Analystenupdates im letzten Monat. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 13,04 CAD, was einer potenziellen Performance von 38,68 Prozent entspricht.

In Bezug auf die Dividende weist Superior Plus eine Rendite von 7,53 Prozent auf, was 2,21 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie zu einem lukrativen Investment im Vergleich zur Branche "Gasversorgungsunternehmen".

In den vergangenen 12 Monaten erzielte Superior Plus eine Performance von 1,53 Prozent, während ähnliche Aktien aus der Branche im Durchschnitt um -8,4 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +9,93 Prozent im Branchenvergleich, was zu einer positiven Bewertung führt.

Die fundamentale Analyse zeigt ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 50,81, was 78 Prozent höher ist als bei vergleichbaren Unternehmen der Branche. Dies deutet auf eine Unterbewertung hin und führt daher zu einer negativen Einschätzung aus fundamentaler Sicht.

Insgesamt wird die Superior Plus-Aktie von der Redaktion mit einer positiven Bewertung versehen, basierend auf den Analystenmeinungen, der Dividendenrendite, der Aktienkursentwicklung und der fundamentalen Analyse.