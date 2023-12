Superior Plus Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Aktienkurs von Superior Plus hat sich im Vergleich zu anderen Unternehmen im Versorgungssektor gut entwickelt. Mit einer Rendite von 1,53 Prozent liegt das Unternehmen mehr als 10 Prozent über dem Branchendurchschnitt. Im Gegensatz zu anderen Gasversorgungsunternehmen, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -8,28 Prozent verzeichneten, hat Superior Plus eine Rendite von 9,82 Prozent erzielt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung hat das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Gut"-Rating erhalten.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Superior Plus insgesamt 7 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung des Unternehmens als "Gut" eingestuft wurde. Kurzfristig betrachtet, wurden innerhalb eines Monats 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einschätzungen abgegeben, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Basierend auf einer durchschnittlichen Kursprognose von 13,04 CAD ergibt sich ein Aufwärtspotenzial von 37,07 Prozent, was eine "Gut"-Empfehlung darstellt.

Die technische Analyse des Relative Strength-Index zeigt aktuell einen Wert von 66,96, was auf eine neutrale Einstufung hindeutet. Auch bei einer Betrachtung über 25 Tage wird die Aktie als weder überkauft noch -verkauft eingestuft, was zu einer Gesamtbewertung des RSI von "Neutral" führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Superior Plus beträgt derzeit 50, während vergleichbare Unternehmen in der Gasversorgungsbranche durchschnittlich ein KGV von 31 aufweisen. Aus fundamentalen Gesichtspunkten betrachtet, ist Superior Plus daher derzeit überbewertet und erhält eine "Schlecht"-Einschätzung von der Redaktion in dieser Kategorie.