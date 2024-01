Superior Plus Aktie: Ist es das gewesen?

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Aktie von Superior Plus als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI misst die Auf- und Abwärtsbewegungen der Aktie und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Superior Plus-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 83,1, was eine "Schlecht"-Empfehlung nach sich zieht. Der Wert für den RSI25 liegt bei 57,44, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich somit ein Gesamtranking "Schlecht" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Langfristig gesehen erhält die Superior Plus-Aktie von Analysten die Einschätzung "Gut". Insgesamt liegen 6 "Gut"-Bewertungen, 1 Neutral-Bewertung und 0 "Schlecht"-Bewertungen vor. Das Kursziel der Analysten für die Aktie liegt bei 13,04 CAD, was einer Performance von 38,68 Prozent entspricht, da die Aktie derzeit 9,4 CAD kostet. Aufgrund dieser Entwicklung wird die gesamte Analysteneinschätzung von uns als Redaktion mit "Gut" bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Superior Plus-Aktie mit 50,81 höher als bei vergleichbaren Unternehmen aus der Branche "Gasversorgungsunternehmen" (28,56). Dies weist auf eine Unterbewertung hin und führt zu einer Einstufung als "Schlecht".

Im Vergleich zu anderen Aktien aus der "Gasversorgungsunternehmen"-Branche erzielte Superior Plus in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von +9,93 Prozent. Während ähnliche Aktien durchschnittlich um -8,4 Prozent gefallen sind, verzeichnete Superior Plus eine Performance von +1,53 Prozent. Auch im Vergleich zum Durchschnittswert des "Versorgungsunternehmen"-Sektors lag die Aktie mit einer Überperformance von 9,93 Prozent vorne. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie in dieser Kategorie mit "Gut" bewertet.