Superior Mining International-Anleger machen nicht mehr mit!

In den letzten Wochen hat sich die Stimmung für Superior Mining kaum verändert, was zu einer neutralen Bewertung führt. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt keine außergewöhnliche Aktivität, was ebenfalls zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie daher auf dieser Stufe mit einem neutralen Rating versehen.

Im Branchenvergleich hat Superior Mining in den letzten 12 Monaten eine Performance von 690,91 Prozent erzielt, während ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -11,3 Prozent gefallen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +702,21 Prozent im Branchenvergleich für Superior Mining. Auch im "Materialien"-Sektor übertrifft Superior Mining den Durchschnitt um 702,21 Prozent. Diese Überperformance in beiden Bereichen führt zu einem guten Rating in dieser Kategorie.

Nach dem Maßstab des Kurs-Gewinn-Verhältnisses (KGV) gilt die Aktie von Superior Mining als überbewertet, da das KGV mit 606,74 insgesamt 87 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Metalle und Bergbau", der 324,4 beträgt. Daher erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Schlecht".

In Bezug auf die Dividendenpolitik schüttet Superior Mining derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau, was zu einer Einstufung als "Schlecht" führt. Die Differenz beträgt 3,57 Prozentpunkte (0 % gegenüber 3,57 %).